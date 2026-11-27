Finto poliziotto chiama un anziano a Salerno e gli chiede l'oro, lui avvisa il 112: arrestato 48enne
Un 48enne è stato arrestato dopo aver tentato di raggirare un anziano con una falsa telefonata delle Forze di Polizia.
Al telefono un uomo si è presentato come un poliziotto e gli ha detto che una sua auto era stata usata per una rapina. Per le verifiche sulla refurtiva, avrebbe dovuto consegnare soldi e gioielli a un incaricato. Un anziano di oltre 80 anni di Salerno non ci è cascato e ha chiamato il 112: quando il falso emissario si è presentato alla porta, ad aspettarlo c’era la Squadra Mobile, che ha arrestato un 48enne.
- La telefonata del finto poliziotto all'anziano di Salerno
- L'arresto e l'oro restituito
- Le truffe del finto poliziotto in Campania
La telefonata del finto poliziotto all’anziano di Salerno
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la truffa è scattata nella serata del 26 novembre 2026. Lo schema era quello ormai noto: un finto agente che chiama a casa, spaventa la vittima con una storia credibile e la convince a preparare tutto ciò che ha di valore, da consegnare a una persona che passerà a ritirarlo per i controlli.
Questa volta però l’anziano, invece di eseguire le istruzioni, ha avvisato subito il numero d’emergenza. Gli investigatori sono intervenuti in fretta e hanno bloccato il 48enne direttamente nell’abitazione della vittima, prima che il raggiro andasse a segno.
L’arresto e l’oro restituito
Al 48enne vengono contestate la truffa aggravata ai danni di una persona anziana e la sostituzione di persona. Dopo gli accertamenti è stato portato in carcere, mentre gli agenti hanno recuperato e restituito al proprietario circa 60 grammi di oro, tra bracciali, collanine e altri preziosi.
Le truffe del finto poliziotto in Campania
Non è un caso isolato. Negli stessi giorni, a Benevento la Squadra Mobile ha arrestato in flagranza un giovane mentre ritirava denaro e oro da un anziano, convinto al telefono da un falso agente che un parente fosse nei guai. La polizia ricorda di diffidare di chiunque, presentandosi come appartenente alle forze dell’ordine, chieda soldi o preziosi, e di chiamare subito il 112.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.