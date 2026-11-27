Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Al telefono un uomo si è presentato come un poliziotto e gli ha detto che una sua auto era stata usata per una rapina. Per le verifiche sulla refurtiva, avrebbe dovuto consegnare soldi e gioielli a un incaricato. Un anziano di oltre 80 anni di Salerno non ci è cascato e ha chiamato il 112: quando il falso emissario si è presentato alla porta, ad aspettarlo c’era la Squadra Mobile, che ha arrestato un 48enne.

La telefonata del finto poliziotto all’anziano di Salerno

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la truffa è scattata nella serata del 26 novembre 2026. Lo schema era quello ormai noto: un finto agente che chiama a casa, spaventa la vittima con una storia credibile e la convince a preparare tutto ciò che ha di valore, da consegnare a una persona che passerà a ritirarlo per i controlli.

Questa volta però l’anziano, invece di eseguire le istruzioni, ha avvisato subito il numero d’emergenza. Gli investigatori sono intervenuti in fretta e hanno bloccato il 48enne direttamente nell’abitazione della vittima, prima che il raggiro andasse a segno.

L’arresto e l’oro restituito

Al 48enne vengono contestate la truffa aggravata ai danni di una persona anziana e la sostituzione di persona. Dopo gli accertamenti è stato portato in carcere, mentre gli agenti hanno recuperato e restituito al proprietario circa 60 grammi di oro, tra bracciali, collanine e altri preziosi.

Le truffe del finto poliziotto in Campania

Non è un caso isolato. Negli stessi giorni, a Benevento la Squadra Mobile ha arrestato in flagranza un giovane mentre ritirava denaro e oro da un anziano, convinto al telefono da un falso agente che un parente fosse nei guai. La polizia ricorda di diffidare di chiunque, presentandosi come appartenente alle forze dell’ordine, chieda soldi o preziosi, e di chiamare subito il 112.

IPA