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Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato a Lucca, dove un cittadino straniero classe 1997 è stato fermato con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana residente. L’uomo è stato bloccato mentre tentava di lasciare la città, dopo aver sottratto gioielli e orologi con la tecnica della cosiddetta “truffa del finto appartenente alle forze dell’ordine”.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da una segnalazione giunta alla Sala Operativa, che ha permesso agli agenti di agire tempestivamente e di fermare il presunto autore del reato prima che riuscisse a far perdere le proprie tracce.

La vicenda ha avuto inizio quando la Sala Operativa della Questura di Lucca ha ricevuto una segnalazione riguardante un soggetto che, con fare agitato e frettoloso, si stava dirigendo verso la stazione ferroviaria cittadina. La descrizione dettagliata del giovane ha insospettito gli operatori, soprattutto per le modalità riconducibili alle truffe ai danni di persone anziane, in particolare quella del “finto poliziotto”.

I poliziotti si sono quindi precipitati presso la stazione ferroviaria, riuscendo a intervenire prima della partenza del treno diretto a Firenze. Individuato il sospettato all’interno della stazione, gli agenti hanno proceduto immediatamente al controllo.

Il tentativo di disfarsi della refurtiva

Durante le verifiche, l’uomo ha tentato di disfarsi di un sacchetto in cellophane. Gli agenti, però, sono riusciti a recuperarlo e a constatare che al suo interno erano custoditi numerosi monili in oro e orologi. Gli oggetti sono risultati essere il provento di una truffa appena consumata nel quartiere San Vito, ai danni di un’anziana donna.

La refurtiva, composta da gioielli e preziosi per un valore complessivo di circa 12.500 euro, è stata interamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria, che aveva subito il reato poche ore prima.

La dinamica della truffa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima era stata contattata telefonicamente da un sedicente appartenente alle forze dell’ordine. L’uomo, spacciandosi per poliziotto, aveva riferito falsamente che la figlia della donna era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. Con questa scusa, aveva indotto la vittima a credere che, per evitare conseguenze giudiziarie, fosse necessario consegnare denaro o preziosi.

La donna, profondamente scossa e ingannata anche da riferimenti a circostanze familiari reali, ha quindi consegnato i propri gioielli a un uomo che si è presentato presso la sua abitazione, qualificandosi falsamente come operatore di polizia. Solo grazie al tempestivo intervento degli agenti, il reato non ha avuto conseguenze irreparabili.

Il recupero della refurtiva e le indagini in corso

L’operazione della Polizia di Stato ha permesso di bloccare il presunto autore della truffa e di recuperare integralmente la refurtiva. Gli oggetti sono stati restituiti alla vittima, che ha potuto così riavere i suoi beni di valore sia economico che affettivo.

IPA