Finto poliziotto prova a farsi consegnare i gioielli da un'anziana a Pisa, arrestato dalla Squadra Mobile

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Un arresto per tentata truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale avvenuto a Pisa. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, si è finto poliziotto per cercare di sottrarre i preziosi a una donna anziana e inferma. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di bloccare il malvivente in flagranza di reato.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì scorso. La Sala Operativa della Questura di Pisa ha ricevuto una chiamata di emergenza al 112 da parte di una donna di ottantatre anni, costretta a letto, che ha denunciato un tentativo di truffa ai suoi danni. Al telefono, degli sconosciuti si erano qualificati come appartenenti alle forze di polizia e le avevano chiesto un appuntamento a breve per acquisire tutti i suoi oggetti preziosi, con la scusa di doverli verificare in relazione a una presunta rapina avvenuta poco prima.

L’intervento della Squadra Mobile

Ricevuta la segnalazione, gli investigatori della Sezione Anti-Rapina della Squadra Mobile si sono immediatamente attivati. In pochi minuti hanno raggiunto l’abitazione della vittima, predisponendo un servizio di osservazione sia all’interno che all’esterno dell’appartamento. La donna, rassicurata dalla presenza dei poliziotti, ha finto di cadere nel tranello, elencando dettagliatamente tutti i preziosi che possedeva in casa durante una seconda telefonata dei truffatori.

Il tentativo di truffa e l’arresto

Pochi minuti dopo, il malvivente si è presentato alla porta della donna, chiedendo con insistenza la consegna dei preziosi. Tuttavia, l’uomo è stato immediatamente bloccato dagli agenti della Squadra Mobile, che erano nascosti dietro le porte interne dell’appartamento. Il truffatore ha tentato la fuga, opponendo anche violenza nei confronti dei poliziotti, ma è stato immobilizzato e ammanettato dopo una breve colluttazione.

Le conseguenze giudiziarie

L’arrestato, già conosciuto dalle forze dell’ordine e appena uscito dalla detenzione domiciliare per altri reati, è stato condotto il giorno seguente, su disposizione del Magistrato di Turno presso la Procura della Repubblica di Pisa, in Tribunale per il giudizio direttissimo. Al termine dell’udienza, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, anche in considerazione del fatto che l’uomo aveva appena terminato di scontare una precedente pena.

L’appello della Questura ai cittadini

La Questura di Pisa ha colto l’occasione per rivolgere un appello a tutti i cittadini, invitandoli a contattare immediatamente la Polizia di Stato in caso di richieste sospette da parte di presunti operatori delle forze dell’ordine. Le autorità ricordano alcune semplici regole di sicurezza: non aprire mai la porta a sconosciuti, anche se indossano uniformi o si presentano come dipendenti di aziende di pubblica utilità; verificare sempre l’identità degli interlocutori con una telefonata; ricordare che le forze di polizia non chiedono mai la consegna di preziosi, denaro o bonifici; non fornire mai informazioni personali a sconosciuti.

IPA