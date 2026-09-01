Finto poliziotto si fa consegnare l'oro da una coppia di anziani nel centro di Milano, arrestato

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Un arresto a Milano, dove un uomo di 42 anni è stato fermato per truffa ai danni di una coppia di anziani. L’uomo, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, si sarebbe finto poliziotto per ingannare le vittime e sottrarre loro oggetti in oro.

Il blitz della Squadra mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo mirato a contrastare i reati contro il patrimonio e le truffe ai danni di persone anziane. Gli agenti hanno notato il sospetto aggirarsi nel centro di Milano, con atteggiamento nervoso e lo sguardo fisso sul cellulare, come se attendesse una comunicazione.

La dinamica della truffa

Dopo aver ricevuto una videochiamata, il 42enne ha suonato a un citofono ed è entrato in uno stabile. Ne è uscito dopo circa 10 minuti, ma è stato subito fermato per un controllo. Gli agenti hanno trovato in suo possesso un orologio, anelli e spille in oro, oltre a una collana d’oro nascosta negli slip.

Le indagini nello stabile

Gli accertamenti effettuati all’interno dell’edificio hanno permesso di individuare una coppia di anziani, vittime della truffa. La coppia ha raccontato agli agenti di aver ricevuto una telefonata da un sedicente poliziotto, alla quale aveva risposto il marito di 84 anni. L’interlocutore sosteneva che la carta d’identità dell’uomo fosse stata usata da due cittadini dell’Est Europa per noleggiare un’auto a Linate, poi utilizzata per una rapina in una gioielleria di via Padova.

Il falso poliziotto e la richiesta di oro

Il truffatore, fingendosi agente, ha spiegato che un magistrato stava interrogando telefonicamente la figlia della coppia e che era necessario sapere quanto oro fosse presente in casa. Una volta pesato, l’oro sarebbe stato prelevato direttamente da un agente. Questo stratagemma ha convinto gli anziani a consegnare i preziosi, che sono poi stati recuperati dagli agenti.

L’arresto e la restituzione dei preziosi

L’intervento tempestivo degli uomini della Mobile di Milano ha permesso di bloccare il truffatore e restituire il maltolto ai legittimi proprietari. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di truffa aggravata ai danni di persone anziane.

IPA