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Un arresto per tentata truffa aggravata, questo il bilancio di un’operazione condotta ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato a Frosinone. Una donna anziana è stata presa di mira da un malvivente che, fingendosi appartenente alle forze dell’ordine, ha tentato di sottrarle gioielli e 8.000 euro in contanti. Il pronto intervento degli agenti, reso possibile anche grazie alla prontezza del figlio della vittima, ha permesso di sventare il raggiro e di bloccare il sospettato in flagranza di reato.

Il tentativo di truffa a Frosinone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a Frosinone. Intorno alle 14:30, una donna anziana ha ricevuto una telefonata sul proprio telefono fisso da parte di un uomo che si è spacciato per un appartenente alle forze dell’ordine.

L’individuo, con tono autoritario, ha sostenuto la necessità di verificare se i gioielli custoditi in casa fossero il provento di una rapina. Non solo: ha anche richiesto che la donna consegnasse i preziosi a un presunto “cancelliere del Tribunale” e pretendesse 8.000 euro in contanti per revocare una fantomatica denuncia a suo carico.

Il ruolo decisivo del figlio e l’intervento della Polizia

La situazione avrebbe potuto avere un epilogo ben diverso se non fosse stato per la prontezza del figlio della vittima, presente in casa al momento della chiamata.

L’uomo ha intuito subito che si trattava di un tentativo di truffa e ha deciso di agire con lucidità: ha avvicinato il proprio cellulare al telefono della madre, permettendo così agli operatori della Sala Operativa della Questura di Frosinone di ascoltare in diretta la conversazione fraudolenta. In questo modo, la Polizia ha potuto coordinare tempestivamente l’intervento.

L’operazione di polizia e la fuga del sospettato

Pochi minuti dopo, una pattuglia della Squadra Volante è giunta sul posto. Gli agenti si sono appostati in posizione defilata all’interno dell’appartamento, evitando di insospettire i malviventi.

Nel frattempo, l’anziana ha notato dalla finestra un giovane sospetto scendere da un’autovettura. In supporto è intervenuto anche il personale della Squadra Mobile in abiti civili. Quando il sospettato ha varcato l’ingresso della proprietà privata, si è accorto della presenza dei poliziotti e ha tentato una fuga repentina: ha scavalcato due recinzioni in ferro e si è addentrato nei campi incolti circostanti.

L’arresto e l’identità del truffatore

La Sala Operativa ha immediatamente diramato le note di rintraccio, consentendo agli equipaggi presenti sul territorio di cinturare l’intera area. Il fuggitivo è stato intercettato e bloccato poco dopo. Si tratta di un ventisettenne residente in provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine per numerosi pregiudizi di polizia specifici.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per il reato di tentata truffa aggravata e, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Frosinone.

IPA