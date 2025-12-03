Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sette persone agli arresti domiciliari e 14.000 euro sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato contro una rete di truffa aggravata e riciclaggio a danno di un cittadino barese. L’ordinanza cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della locale Procura, dopo indagini condotte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale di Bari. L’indagine è scaturita dalla denuncia di una vittima che, ingannata da un sofisticato attacco di phishing, è stata indotta a effettuare un bonifico istantaneo di 47.500 euro.

Le indagini e l’operazione della Polizia Postale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo la denuncia di un cittadino residente a Bari, che si è rivolto alle autorità dopo essere stato vittima di una truffa informatica. L’uomo aveva ricevuto un SMS apparentemente inviato dalla propria banca, che lo avvisava di un presunto movimento sospetto sul conto corrente. Seguendo le istruzioni contenute nel messaggio, la vittima ha compilato un modulo online, fornendo così dati sensibili agli autori della frode.

Il raggiro: phishing e sostituzione di persona

La truffa si è articolata in più fasi. Dopo il primo SMS, la vittima ha ricevuto una telefonata da un numero che sembrava appartenere al suo istituto di credito. In questa chiamata, è stata preannunciata una successiva comunicazione da parte dei Carabinieri. Poco dopo, un interlocutore si è qualificato falsamente come Maresciallo dell’Arma, sostenendo che fossero in corso indagini su un’operazione fraudolenta in atto. Con questa scusa, il truffatore è riuscito a convincere la vittima a effettuare un bonifico istantaneo di 47.500 euro.

L’identificazione della banda

Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani e condotte con il supporto del Centro di Monitoraggio di Poste Italiane di Torino, hanno permesso di identificare un gruppo composto da sette soggetti. Gli indagati avevano ruoli distinti: alcuni si occupavano della truffa e della sostituzione di persona, altri del successivo riciclaggio delle somme sottratte. Nella prima fase, i malviventi hanno utilizzato la tecnica del cli-spoofing, facendo apparire sul telefono della vittima numeri riconducibili alla banca e a una caserma dei Carabinieri, per rendere più credibile il raggiro.

Il riciclaggio e la monetizzazione del denaro

Una volta ottenuto il bonifico, la banda ha provveduto a monetizzare l’importo, frammentando le somme e prelevando denaro contante presso uffici postali nei comuni di Trani, Bisceglie e Molfetta. Nel corso dell’operazione, la Polizia ha sequestrato 14.000 euro tra denaro contante e disponibilità su conti correnti, oltre a 3 autovetture, gioielli e numerose carte di credito riconducibili agli indagati.

Le misure cautelari e il ruolo della Procura

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani ha accolto la richiesta della Procura, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari per sette persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di truffa aggravata e riciclaggio. L’operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra la Polizia Postale di Bari e il Centro di Monitoraggio di Poste Italiane di Torino, che hanno ricostruito le fasi del raggiro e individuato i responsabili.

L’appello della Polizia: attenzione alle truffe online

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per invitare i cittadini a prestare la massima attenzione a comunicazioni sospette ricevute via e-mail o SMS, che spesso, con vari pretesti, inducono a cliccare su link o a fornire informazioni riservate. Particolare cautela viene raccomandata anche per le telefonate che sembrano provenire da numeri di istituti bancari: le forze dell’ordine ricordano che non richiedono mai pagamenti o la condivisione di dati sensibili per telefono.

