Fiocco arcobaleno in Comune a Padova, la denuncia di Margherita Colonnello dopo gli attacchi della Lega

Margherita Colonnello, assessora del Comune di Padova, ha celebrato la nascita del figlio Aronne appendendo un fiocco arcobaleno fuori dal suo ufficio, mantenendo una promessa fatta al Padova Pride di maggio: non usare i tradizionali rosa o azzurro, ma i colori dell’arcobaleno contro gli stereotipi di genere. La donna vuole che sia il figlio a decidere come identificarsi, una volta grande. Il centro-destra è insorto.

La nascita di Aronne

La nascita del piccolo Aronne, figlio dell’assessora al Sociale del Comune di Padova Margherita Colonnello (Pd) e di Cosimo Cacciavillani, si è trasformata in un caso politico nazionale.

Centro-destra contro il fiocco arcobaleno

Il vicepremier Matteo Salvini fa gli auguri alla famiglia, ma aggiunge: “Ma era proprio necessario tutto questo?”.

La consigliera comunale leghista Eleonora Mosco parla di un bambino “trasformato, appena nato, in un manifesto ideologico”.

“La natura non è un catalogo: si nasce maschio o femmina, punto. Difendere i bambini significa proteggerli dalla confusione che certa sinistra vuole imporre, negando buonsenso e realtà”, aggiunge.

Per Roberto Vannacci “si tratta dell’ennesimo esempio dei danni arrecati alle menti più fragili da un’ideologia malsana, che fa a pugni con la natura e nega la realtà. E la principale vittima, in questo caso, è un povero bambino innocente”.

Esprime amarezza il vicepresidente del Consiglio regionale Enoch Soranzo, di Fratelli d’Italia: “Spiace constatare come l’evento più importante nella vita di un uomo e di una donna, la nascita di un figlio, venga trasformato in un’occasione di propaganda”.

Di tutt’altro tenore, naturalmente, i commenti provenienti dagli esponenti di centro-sinistra. Uno per tutti: per Alessandro Zan del Pd “la splendida famiglia di Aronne sta subendo un attacco vergognoso, alimentato dalla narrazione d’odio della destra”. “Che tristezza, – aggiunge Zan – non si fermano nemmeno davanti a una nuova vita”.

La replica dei genitori di Aronne

Margherita Colonnello e Cosimo Cacciavillani, non ci stanno. Questa la loro replica: “I leoni da tastiera ci hanno riempiti di odio, distorcendo il nostro discorso contro gli stereotipi di genere di tre mesi fa e rendendolo macchiettistico proprio per alimentare la violenza verbale”.

E ancora: “Nell’augurare a nostro figlio di scegliere l’arcobaleno come simbolo di amore e di pace, non gli abbiamo chiesto di decidere se essere maschio o femmina, ma gli abbiamo promesso che saremo sempre al suo fianco, chiunque sceglierà di essere da grande”.