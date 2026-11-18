Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Fiorella Mannoia prende posizione contro la nuova legge sull’antisemitismo approvata definitivamente dal Parlamento italiano. La cantante annuncia la propria disobbedienza attraverso i social, mentre Amnesty International denuncia i rischi per la libertà d’espressione. Il provvedimento, intanto, continua ad alimentare tensioni e divisioni anche nel mondo politico.

Fiorella Mannoia contro la legge sull’antisemitismo

Fiorella Mannoia si schiera contro la nuova legge sull’antisemitismo, approvata definitivamente dalla Camera dei deputati martedì 17 novembre 2026. La cantante ha affidato a una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram una presa di posizione netta, sintetizzata nell’espressione “Io disobbedirò“.

Una dichiarazione che si inserisce nel dibattito sulle conseguenze del provvedimento, in particolare sul rapporto tra la lotta all’antisemitismo e la possibilità di esprimere critiche nei confronti delle politiche dello Stato di Israele.

Al centro delle contestazioni c’è soprattutto l’adozione della definizione operativa di antisemitismo elaborata nel 2016 dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA), che la nuova legge recepisce formalmente, includendo anche gli esempi contemporanei associati alla definizione. Secondo i critici, questo riferimento potrebbe rendere più difficile distinguere le effettive manifestazioni di antisemitismo dalle contestazioni politiche rivolte al governo israeliano, con possibili conseguenze sulle manifestazioni di solidarietà alla popolazione palestinese.

La legge, composta da cinque articoli, non introduce nuovi reati né aggravanti specifiche. Prevede invece strumenti per la prevenzione e il contrasto dell’antisemitismo, tra cui una Strategia nazionale da adottare ogni tre anni e la figura del Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo.

Amnesty International: “Una giornata buia per la libertà d’espressione”

Tra le reazioni più dure all’approvazione della legge c’è quella di Amnesty International, che ha espresso forti preoccupazioni attraverso Erika Guevara Rosas, alta direttrice delle campagne e delle ricerche dell’organizzazione.

“Oggi è una giornata buia per la libertà d’espressione”, ha dichiarato la rappresentante di Amnesty, contestando la scelta dell’Italia di rendere giuridicamente vincolante la definizione operativa dell’IHRA. Secondo l’organizzazione, la formulazione adottata rischia di sovrapporre l’antisemitismo alle critiche legittime rivolte a Israele, favorendo fenomeni di censura e autocensura.

Le preoccupazioni riguardano soprattutto l’applicazione della normativa nelle scuole, nelle università, sui social network e negli altri spazi di confronto pubblico. Amnesty teme che possa crearsi un clima di intimidazione capace di scoraggiare l’esercizio della libertà d’espressione e del diritto di riunione pacifica.

L’organizzazione sottolinea inoltre che l’ordinamento italiano dispone già di strumenti per contrastare i reati d’odio e le discriminazioni. A suo giudizio, sarebbe stato preferibile rafforzarne l’applicazione anziché introdurre una definizione considerata problematica.

Nel corso dell’iter parlamentare erano state avanzate proposte per sostituire la definizione dell’IHRA con quella contenuta nella Dichiarazione di Gerusalemme sull’antisemitismo, elaborata da studiosi ed esperti internazionali. Nessuno degli emendamenti è stato però accolto.

Amnesty richiama anche le osservazioni del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà d’opinione e d’espressione, secondo cui la definizione dell’IHRA non era stata concepita come strumento per regolamentare tale libertà. Per l’organizzazione, la tutela delle comunità ebraiche dalla discriminazione e la protezione del dibattito pubblico devono procedere insieme, senza che un diritto venga sacrificato a favore dell’altro.

Da Fiano allo scontro tra Cuperlo e Sasso: le tensioni politiche

L’approvazione della legge ha provocato una profonda frattura tra le opposizioni e all’interno dello stesso Partito Democratico. Alla Camera, Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno votato contro il provvedimento, mentre Azione e Italia Viva si sono schierate a favore. Gli esponenti dell’area riformista del Pd non hanno partecipato al voto.

Una delle conseguenze politiche più rilevanti è stata la decisione di Emanuele Fiano di lasciare il Partito Democratico. L’ex parlamentare ha annunciato il proprio addio in lacrime durante una trasmissione di Telelombardia, mercoledì 18 novembre, dopo il mancato sostegno del partito alla legge. La segretaria Elly Schlein aveva provato a convincerlo a cambiare idea attraverso una telefonata, senza però riuscirci. Fiano ha definito la posizione assunta dal Pd un limite invalicabile per la propria permanenza nel partito.

Le tensioni erano emerse anche durante la discussione parlamentare del 17 novembre, quando Gianni Cuperlo aveva duramente attaccato Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale, dopo alcune dichiarazioni sul filosofo Giovanni Gentile e sui partigiani responsabili della sua uccisione nel 1944.

Cuperlo aveva reagito alle contestazioni provenienti dai banchi della destra gridando “State zitti fascisti“, criticando successivamente anche il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè per non essere intervenuto contro le parole di Sasso.