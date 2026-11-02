Fiorella Mannoia critica Giorgia Meloni, "non ha messo in pratica niente di quello che ha promesso"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso di un’intervista, Fiorella Mannoia ha espresso giudizi critici nei confronti di Giorgia Meloni, sostenendo che la premier non abbia mantenuto gli impegni assunti. La cantante ha inoltre bocciato il progetto del Campo Largo e ha denunciato i ritardi sulla tutela delle donne, chiedendo di portare nelle scuole l’insegnamento del rispetto e dell’amore per il prossimo.

Le critiche di Fiorella Mannoia a Giorgia Meloni

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la cantante Fiorella Mannoia ha parlato della situazione politica italiana esaminando l’operato della premier.

“Non l’ho votata e non l’avrei mai votata perché sto dalla parte opposta“, ha esplicitato Fiorella Mannoia parlando di Giorgia Meloni, spiegando tuttavia di non aver manifestato una preclusione iniziale: “Però non ho avuto nessun pregiudizio e mi son detta: vuoi scommettere che — zitta, zitta — se mette in campo quello che dice forse farà qualcosa di buono”.

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Il bilancio tracciato dall’artista si è rivelato però negativo: “Purtroppo però non ha messo in pratica niente di quello che ha promesso“. L’interprete si è poi detta perplessa anche nei confronti delle opposizioni e dell’alleanza del Campo Largo: “Ancora non ho capito che visione del mondo vogliono proporre. Dovrebbero decidere qual è il programma in pochi punti, se no è solo un vociare indistinto”.

Le battaglie sociali e la prevenzione della violenza sulle donne

Fiorella Mannoia si è poi soffermata sulle questioni civili e sulla prevenzione dei reati di genere, sottolineando come la narrazione pubblica stia deviando dai veri obiettivi: “Si fa un passo avanti e due indietro. Hanno fatto una narrazione tutta sbagliata, hanno inculcato nella gente l’idea che si voglia andare nelle scuole a parlare di gender”, ha denunciato la cantante.

Per l’artista è invece prioritaria un’opera formativa fondata sulle relazioni interpersonali: “Sarebbe importante andare nelle scuole a parlare di rispetto e di amore per il prossimo. È una sorta di evoluzione dell’educazione civica: insegnare ai bambini il rispetto dell’altro, che sia una donna, una persona di un’altra religione o con un altro colore della pelle”.

Mannoia ha quindi stigmatizzato certe derive culturali ancora presenti: “Ancora oggi c’è chi parla di donne affidabili se hanno le gonne lunghe. Stiamo veramente delirando”.

La libertà sul corpo femminile e la coerenza del proprio impegno

Richiamata al dibattito sulle polemiche relative all’esibizione del corpo da parte di colleghe come Elodie o Annalisa, la cantante ha difeso la piena autonomia delle artiste sui palchi.

“Ma Cher ce la ricordiamo? E Madonna? Ci scandalizziamo perché una cantante ha il vestitino corto?”, ha incalzato Mannoia, rivendicando le conquiste dei decenni passati: “Negli anni ’70 eravamo molto più libere di adesso, andavamo in giro con la maglietta senza reggiseno e nessuno se ne preoccupava. Una donna gioca con il proprio corpo come vuole”.

Infine, Mannoia ha evidenziato la continuità e la fermezza delle proprie prese di posizione: “Non ho mai volto lo sguardo da un’altra parte quando ho visto qualcosa che non mi garbava. Ho sempre manifestato il mio pensiero, anche se certe volte mi ha penalizzato. Se mi chiamano per appoggiare una causa in cui credo, ci vado”.