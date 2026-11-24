Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Dietro le battute che da mesi si scambiano pubblicamente Fiorello e Stefano De Martino si nasconderebbe una reciproca antipatia. A raccontarlo è stata Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter, in cui ha ripercorso alcuni episodi che testimonierebbero la rivalità tra i due conduttori della Rai. Nella vicenda sarebbe coinvolta, indirettamente, anche la famiglia Meloni.

La rivelazione di Selvaggia Lucarelli su Fiorello e De Martino

Nell’ultimo appuntamento con la sua newsletter Vale Tutto, pubblicato sabato 21 novembre, Selvaggia Lucarelli ha raccontato quella che, a suo dire, sarebbe la vera rivalità interna alla Rai. Secondo la giornalista, tra Fiorello e Stefano De Martino non correrebbe buon sangue da tempo. Una delle prime avvisaglie risalirebbe al periodo in cui il conduttore di Affari Tuoi aveva cominciato a essere indicato come l’erede televisivo dello showman siciliano.

Fiorello aveva risposto al paragone accostando ironicamente il collega a San Gennaro, alludendo ai risultati ottenuti dall’ex ballerino di Amici in termini di ascolti.

Proprio i dati Auditel sarebbero stati al centro di un’altra frecciatina. Il 18 ottobre, con il suo Tg1 Edizione più che straordinaria, Fiorello aveva conquistato 4.826.000 spettatori e il 26,3% di share, contro il 22% di Affari Tuoi. Il giorno successivo, ai microfoni de La Pennicanza, lo showman aveva sottolineato il risultato chiedendo ironicamente: “De Martino ha fatto il 26%? No!”.

Le frecciatine sul Festival di Sanremo

Un altro terreno di confronto tra i due è diventato il Festival di Sanremo 2027, di cui De Martino è conduttore e direttore artistico.

Nelle ultime settimane Fiorello si è divertito a diffondere indiscrezioni sui possibili ospiti della kermesse, arrivando a paragonare la scaletta del Festival a un colapasta per le numerose fughe di notizie.

Per tutta risposta, De Martino lo ha definito “il nostro addetto stampa”, spiegando che al suo posto farebbe probabilmente la stessa cosa. Scambi di battute apparentemente scherzosi, ai quali Selvaggia Lucarelli ha dato però una lettura diversa.

Cosa c’entra la famiglia di Giorgia Meloni

Il retroscena più curioso riguarda i rapporti che entrambi i conduttori avrebbero con la famiglia della presidente del Consiglio.

Stando alle indiscrezioni raccolte da Lucarelli e rilanciate da diverse testate, Fiorello e De Martino si lamenterebbero l’uno dell’altro proprio con la famiglia Meloni, con la quale entrambi sarebbero in buoni rapporti.

Non è stato specificato a quali componenti della famiglia sarebbero state rivolte queste confidenze, né in quali occasioni. Al momento nessuno dei due conduttori ha confermato pubblicamente l’esistenza della rivalità raccontata dalla giornalista. Non sono emersi, inoltre, elementi che indichino un coinvolgimento diretto della premier nella vicenda.