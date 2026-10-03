Fiorello in tv su Rai1, "Abbiamo una data": l'annuncio su quando tornerà in televisione

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Fiorello torna su Rai1 e adesso c’è una data. Lo showman ha annunciato il 3 ottobre su Instagram che il nuovo programma andrà in onda il 18 ottobre alle 20:30, in prima serata. “Abbiamo una data!”, ha scritto a corredo del video. Per lui è il rientro nel grande varietà della rete ammiraglia a 15 anni da “Il più grande spettacolo dopo il weekend”. Titolo e formato restano da svelare.

Fiorello su Rai1, la data annunciata su Instagram

Come riporta Adnkronos, l’annuncio è arrivato con un video pubblicato sul profilo dello showman. La didascalia è di tre parole: “Abbiamo una data!”.

L’appuntamento è fissato per il 18 ottobre, con inizio alle 20:30. La collocazione indicata è quella della prima serata, ma per ora non sono stati comunicati né il titolo né il numero delle puntate.

Mancano anche indicazioni sugli ospiti e sulla struttura dello spettacolo. Le testate che hanno ripreso l’annuncio non riportano altri dettagli dalla Rai.

Al debutto mancano circa due settimane.

Fiorello e la data su Rai1, il teaser con “Brad Pitt”

Il primo indizio risale al 26 settembre. Quel giorno Fiorello aveva diffuso un filmato in cui una voce fuori campo diceva: “Questo non è Brad Pitt… ora che abbiamo la vostra attenzione”.

Poi lo showman batteva tre volte la mano sul tavolo. A chiudere compariva la scritta “prossimamente” con il logo della rete.

Secondo quanto riferito allora dall’ANSA, il ritorno era previsto dopo la metà di ottobre. L’agenzia parlava di un progetto che avrebbe coinvolto anche Radio2.

I preparativi, sempre secondo l’ANSA, erano in corso nello studio di via Asiago 10, lo stesso de “La Pennicanza”.

La data comunicata ora conferma quella finestra temporale.

Fiorello su Rai1, il ritorno a 15 anni dal varietà del 2011

L’ultimo one man show di Fiorello sulla rete ammiraglia risale al 2011, “Il più grande spettacolo dopo il weekend”.

In questi 15 anni la sua presenza su Rai1 si è limitata a speciali e appuntamenti brevi.

Lo showman ha scelto formati diversi, spesso legati alla radio. Tra il 2023 e il 2024 ha firmato “Viva Rai2… Viva Sanremo!“, quattro puntate nei giorni del Festival. Nel 2026 è arrivata “La Mattinanza“, programma di Radio2 trasmesso anche in tv.

Il nuovo appuntamento lo riporta al centro del palinsesto autunnale. La data ora c’è. Il resto, per il momento, non è stato reso noto.