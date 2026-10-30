Fiorello lancia l’indiscrezione su Amadeus che "farà Passaparola”, quale possibile futuro in Mediaset

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Fiorello ha fatto l’ennesimo spoiler di fine puntata e stavolta è toccato ad Amadeus. Giovedì 29 ottobre, a La Pennicanza, il programma di Rai Radio2 che conduce con Fabrizio Biggio, lo showman ha anticipato che con ogni probabilità ad Amadeus proporranno la conduzione di Passaparola, il quiz di Canale 5 che per anni ha avuto la faccia di Gerry Scotti. Il diretto interessato, ha aggiunto, forse non ne sa ancora niente.

Per ora non c’è alcuna conferma ufficiale, né da parte di Mediaset né di Amadeus, e Fiorello l’ha buttata lì con la solita ironia.

Cosa ha detto Fiorello su Amadeus e Passaparola a La Pennicanza

Il momento è quello dello “spoiler alert“, che ha chiuso la puntata. Fiorello ha raccontato di aver saputo la cosa da fonti che non ha nominato: ad Amadeus “molto probabilmente gli proporranno Passaparola”. Poi ha dato la sua benedizione, con consiglio allegato: accettare subito.

Passaparola, secondo lui, è tra i giochi più belli e divertenti e con Amadeus alla guida, magari con le figlie delle letterine, potrebbe sfondare come la Ruota della Fortuna, il quiz di Gerry Scotti e Samira Lui. Le letterine erano le vallette del programma originale e fra loro mossero i primi passi Ilary Blasi e Silvia Toffanin, oggi due volti di Canale 5.

Passaparola, i piani di Mediaset per riportare il quiz in tv

A Cologno Monzese il ripescaggio dei vecchi quiz è nell’aria da un po’. L’8 luglio, alla serata con la stampa per i palinsesti 2026-2027, l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che sono allo studio i ritorni di Passaparola e di Ok il prezzo è giusto, dopo il successo di ascolti della Ruota della Fortuna, e che il lavoro va avanti da mesi. Passaparola, per chi non lo ricordasse, è quello della ruota alfabetica nel preserale di Canale 5. Sul conduttore e sulla data di debutto, finora, non risulta nessuna indicazione.

Amadeus dopo il Nove: Amici su Canale 5 e il precedente nel preserale

Amadeus ha chiuso con il Nove il 26 giugno, con una risoluzione consensuale del contratto che lo avrebbe legato a Warner Bros. Discovery per altre due stagioni. Alla presentazione dei palinsesti Berlusconi aveva detto che Mediaset sarebbe felice di accoglierlo se ci fosse il programma giusto.

Dall’11 ottobre è tra i volti della nuova edizione di Amici su Canale 5, dove dopo due Serali da giudice ha ora il ruolo di “commissario tecnico”, come lo ha definito lui stesso. Martedì 27 ottobre era stato lui a telefonare in diretta a La Pennicanza (“Sono a casa a guardare voi!”) e a spiegare a Fiorello che resterà con Maria De Filippi fino a fine maggio, poi sarà libero.

Con Passaparola Amadeus ha già avuto a che fare, e da avversario: quando conduceva L’Eredità su Rai1, i due quiz si contendevano il preserale. Nel 2006, passato a Mediaset, ha condotto Formula Segreta nello studio che era stato proprio di Passaparola. L’esperienza è durata fino al 2008, quando a sostituirlo è stato Gerry Scotti.