Fiorello risponde a Giorgia Meloni dopo la battuta sul sogno di lavorare con lui, "ti assumo, ma in nero"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Fiorello ha risposto a Giorgia Meloni. Alla premier, nella conferenza stampa di inizio anno, era stata fatta una domanda sulle presunte mire al Quirinale, per diventare presidente della Repubblica nel 2029, dopo il secondo settennato di Sergio Mattarella. La leader di FdI, con una battuta, aveva liquidato la richiesta, parlando di un altro “sogno” nel cassetto, ossia “quello di essere pagata per lavorare con Fiorello“. Tre giorni dopo è arrivata la risposta del comico, con un’altra battuta: “Ti assumo, ma in nero”.

La battuta di Meloni in conferenza stampa

Nel corso della conferenza stampa di venerdì 9 gennaio, Giorgia Meloni ha escluso ogni ipotesi di Quirinale, affermando che non è “nei suoi radar” salire di livello.

La premier, con ironia, ha aggiunto che il suo sogno sarebbe “essere pagata per lavorare con Fiorello”.

La risposta di Fiorello

Lunedì 12 gennaio è tornata La Pennicanza, il programma che Fiorello conduce insieme a Fabrizio Biggio su Rai Radio 2.

Proprio Biggio, in apertura di puntata, ha ricordato le parole della premier: “La vera notizia dell’anno, per me, è che Giorgia Meloni, nella conferenza stampa che ha fatto, ha detto che vuole lavorare per te”.

“Pagata!”, ha aggiunto Fiorello che poi ha proseguito: “Io ti assumo, ma in nero, mi raccomando“.

“Ma pagherà in nero, la Rai?”, ha incalzato Biggio.

Quindi, la stoccata finale: “Ma stai scherzando? La Rai è piena di nero, figurati, c’è un sottobosco di nero qui alla Rai. La assumo. Comunque con Giorgia ci siamo già parlati: la presidente del Consiglio non vuole apparire in video, lavorerà dietro le quinte, farà da autrice”.

Il riferimento del “nero”

La battuta sul colore non è ovviamente sui pagamenti, ma fa leva sulla tesi che vuole che gran parte dei dirigenti dell’emittente di Stato sia politicamente vicina al Governo Meloni.

Dall’insediamento dell’Esecutivo guidato dalla premier, infatti, si parla spesso di TeleMeloni per indicare, polemicamente, la tv di Stato.

Una voce finita persino nella Treccani: “Nella polemica politica, la televisione pubblica della Rai trasformata in un servizio privato che fa gli interessi di Giorgia Meloni e del suo Governo”.