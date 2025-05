Fiorello salta il debutto su Radio2 e prende tempo, programma a rischio dopo la fuga di notizie

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il nuovo show di Fiorello su Rai Radio 2 rischia di saltare dopo la fuga di notizie non autorizzate. Lo showman sarebbe così infastidito da decidere di annullare la sua presenza, prevista venerdì 16 maggio, prendendosi del tempo per riflettere. L’incertezza domina, con il silenzio di Fiorello e il debutto che potrebbe slittare o addirittura non avvenire mai.

Fiorello assente a Rai Radio 2

Nel giorno del suo 65esimo compleanno, Fiorello ha deciso di non presentarsi ai microfoni di Rai Radio 2, dove era atteso alle 13:40.

La sua assenza, che avrebbe colto di sorpresa anche l’emittente, sarebbe legata al malcontento crescente per le numerose voci trapelate sul progetto in cantiere, secondo La Presse.

Fonte foto: ANSA

Fiorello al termine della scorsa stagione di “Viva Rai 2!”

Il conduttore, infastidito dalla fuga di notizie sul format ancora in fase di definizione, avrebbe scelto di sospendere temporaneamente la sua partecipazione, prendendosi alcuni giorni per riflettere sul da farsi.

Salta il nuovo show di Fiorello?

Nulla è stato ancora confermato, ma secondo quanto riferito da LaPresse, la trasmissione rischia seriamente di saltare. L’atmosfera dietro le quinte si sarebbe caricata di tensione dopo che l’effetto sorpresa desiderato dallo showman è andato perduto.

Sempre secondo i rumors, il progetto — che potrebbe chiamarsi “Radio2 Extra” — dovrebbe partire con una puntata-evento trasmessa a sorpresa, con un preavviso minimo. L’appuntamento, se confermato, anticiperebbe un format più ampio in fase di preparazione per la prossima stagione autunnale.

Fiorello non ha ancora sciolto le riserve, e il destino del programma – tra ripensamenti, strategie e possibili ripartenze – rimane sospeso in un silenzio che fa rumore.

La sparizione dai social

Di fatto, dopo aver pubblicato una foto delle transenne posizionate davanti al Foro Italico, il luogo dove lo scorso anno andava in onda “Viva Rai 2”, Fiorello si è eclissato.

Il silenzio sui social fa pensare al peggio, ma c’è chi ipotizza che la sua improvvisa assenza sia in realtà una strategia di comunicazione pensata per creare aspettativa.

Le voci sui malumori in Rai

Mentre Fiorello ha scelto di non parlare, in casa Rai si rincorrono voci di malumori, alimentati da attriti legati alla revisione del palinsesto.

Secondo indiscrezioni, non tutti avrebbero gradito l’eventuale inserimento del nuovo format, in quanto c’è chi avrebbe dovuto fare un passo indietro per fare spazio, e le reazioni non sarebbero state unanimi.

Il comportamento dello showman però rimane enigmatico. Considerando la sua verve, si può immaginare l’assenza anche come un possibile gesto studiato per un colpo di scena finale. Allo stesso tempo, non sarebbe sorprendente un epilogo diverso, con la vicenda a fare da preludio a un addio.