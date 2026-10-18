Fiorello torna su Rai1 dopo 15 anni con "Tg1 edizione più che straordinaria", l'esperimento del mini varietà

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Fiorello è tornato su Rai1 con, Tg1 edizione più che straordinaria, un varietà di una decina di minuti andato in onda dopo il telegiornale delle 20. Il conduttore, tornato su Rai1 con un suo programma dopo 15 anni, è stato introdotto da un’esibizione della cantante Annalisa ed è stato affiancato da una serie di ospiti. Durante lo show c’è stato anche un passaggio più serio, dedicato alle proteste in corso nel Sud Italia contro il carovita.

Il nuovo show di Fiorello su Rai 1

Dopo il Tg1 delle 20 di domenica 18 ottobre è andato in onda Tg1 edizione più che straordinaria, un format condotto da Fiorello e annunciato nei giorni scorsi in maniera molto vaga.

Fiorello ha condotto per una decina dei minuti una sorta di varietà in miniatura, con varie esibizioni e una serie di ospiti tra cui Annalisa, Gigi D’Alessio e TonyPitony e i quattro conduttori del Tg1.

ANSA

Lo show è stato anche l’occasione per annunciare il ritorno su Radio2 de La Pennicanza, condotto sempre da Fiorello, ma una scritta “To be continued” alla fine potrebbe fare pensare che questo esperimento avrà un seguito.

La frase sulle proteste al Sud

Tg1 edizione più che straordinaria ha avuto un ritmo estremamente serrato e un tono molto ironico, tipico dei programmi ideati e condotti da Fiorello.

Nei soli 12 minuti di durata dello show, c’è stato però anche spazio per un momento di serietà, in cui Fiorello ha dedicato alcune parole alle proteste che stanno andando avanti da giorni al Sud.

“Posso rivolgere un pensiero agli amici del Sud Italia che stanno attraversando un periodo molto brutto? C’è una protesta in atto e la stanno facendo senza spaccare niente, ma la luce deve essere accesa anche sul Sud” ha detto il conduttore.

La pubblicità che aveva annunciato lo show

Il ritorno di Fiorello su Rai1 era stato ampiamente annunciato nei giorni scorsi sui social e in televisione, attraverso però una campagna pubblicitaria molto particolare.

Fiorello aveva preferito mantenere un alone di mistero attorno al suo nuovo progetto, con annunci molto limitati in particolare sul contenuto dello show.

Nella pubblicità più circolata dei social, veniva citato anche un altro spot, molto presente in televisione negli ultimi mesi.