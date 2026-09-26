Fiorello torna su Rai1, l'annuncio a sorpresa su Instagram dello showman che imita Brad Pitt: "Prossimamente"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Con un video pubblicato sui social, Rosario Fiorello ha annunciato il suo ritorno su Rai1. Nei pochi secondi apparsi sui suoi account, compare la scritta “prossimamente” e il logo del primo canale della tv di Stato. Non si conoscono ulteriori dettagli e quale sarà la trasmissione con cui tornerà su Rai1.

Fiorello torna su Rai1, l’annuncio con un video

Fiorello ha pubblicato nella mattina del 26 settembre un video sui social per annunciare il ritorno su Rai1.

Nella clip postata si siede in una stanza con sfondo nero.

Una voce fuori campo annuncia “Questo non è Brad Pitt..ora che abbiamo la vostra attenzione…”.

Fiorello tocca il tavolo tre volte con il dorso della mano e compare la scritta “prossimamente” con accanto il logo di Rai1.

Non si conoscono ulteriori informazioni su cosa farà Fiorello su Rai1.

Non sono stati pubblicati comunicati e non ci sono state conferenze stampa.

Le ultime trasmissioni di Fiorello su Rai1

Negli ultimi anni sono state tante le incursioni di Fiorello in tv con alcuni speciali su Rai1.

Nel 2026 è stato protagonista con La Mattinanza, programma radiofonico di Radio2 e trasmesso anche in tv.

Nel 2023 e nel 2024 in occasione del Festival di Sanremo, era andato in onda con quattro puntate speciale dal titolo Viva Rai2…Viva Sanremo! su Rai1 subito dopo le serate della kermesse musicale, all’epoca condotta da Amadeus.

In attesa di capire quale sarà la trasmissione, in tanti sperano in un vero e proprio show su Rai1.

L’ultima volta che Fiorello è andato in onda con one man show è stato nel 2011 con la trasmissione “Il più grande spettacolo dopo il weekend”.

Le parole di Amadeus

Amadeus aveva parlato di un possibile ritorno in Rai con Fiorello.

In un’intervista a Chi aveva dichiarato: “Io con Rosario vado ovunque. Tornare in Rai con lui? Io non escludo niente. Fino a maggio sarò impegnato ad Amici, da giugno valuterò le proposte e i progetti”.