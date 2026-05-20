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Un arresto per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale in un’operazione condotta dalla Digos di Firenze nei confronti di un 15enne che, secondo quanto emerso, aveva ripreso i contatti con ambienti dell’estremismo islamista radicale dopo essere stato già sottoposto a misure cautelari.

Le indagini e la segnalazione delle autorità

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il giovane era già stato oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine alcuni mesi fa, quando era stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità per il medesimo reato. Tale provvedimento era stato poi revocato lo scorso marzo e sostituito con il regime di messa alla prova.

I contatti con l’estremismo islamista

Nonostante le restrizioni, il ragazzo ha ripreso quasi subito i contatti con profili social riconducibili ad affiliati al Daesh, l’organizzazione terroristica jihadista attiva principalmente in Siria e Iraq. La ripresa delle interazioni è stata rilevata grazie alla cooperazione tra il Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa), le agenzie di intelligence Aise e Aisi e la Direzione centrale della Polizia di prevenzione, che hanno segnalato la situazione alla Digos di Firenze.

Le chat e la pianificazione di azioni terroristiche

Le indagini hanno permesso di accertare che, nelle chat di messaggistica con soggetti legati all’estremismo islamista radicale, il 15enne si era dichiarato pronto ad agire. Inoltre, aveva ricevuto istruzioni specifiche sulla tipologia di luogo da scegliere per compiere possibili azioni terroristiche.

Il sequestro del cellulare e le prove raccolte

Il minore è stato costantemente monitorato dagli investigatori, che hanno ottenuto un decreto di perquisizione. L’operazione ha portato al sequestro del telefono cellulare del giovane. Le successive analisi tecniche hanno confermato la presenza di ripetuti contatti con profili social di soggetti riconducibili all’estremismo islamista radicale, elemento che ha portato al nuovo arresto del ragazzo.

IPA