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È di 21 misure cautelari il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Squadra mobile di Firenze contro un’associazione per delinquere dedita al traffico e allo spaccio di stupefacenti. Sono stati eseguiti 13 custodie cautelari in carcere, 6 arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora nei confronti di altrettante persone, tutte gravemente indiziate di essere coinvolte nell’organizzazione criminale. L’indagine, avviata dopo un arresto in flagranza a marzo 2023, ha permesso di ricostruire un articolato sistema di importazione e distribuzione di droga tra la Spagna, il Marocco e la provincia fiorentina.

Le indagini e l’arresto in flagranza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nel marzo 2023, quando due ispettori della sezione antidroga della Mobile fiorentina hanno arrestato in flagranza di reato un uomo residente in Spagna. L’uomo è stato trovato in possesso di 55 chilogrammi di hashish, nascosti nei vani passaruota e nelle portiere della sua autovettura. Questo primo sequestro ha rappresentato il punto di partenza per una complessa attività investigativa che ha coinvolto numerosi soggetti e ha permesso di svelare l’esistenza di una rete criminale ben strutturata.

Il ruolo dell’associazione per delinquere

Le successive indagini hanno permesso agli investigatori di accertare che la droga sequestrata era destinata ad alcuni trafficanti del capoluogo toscano. È stata così scoperta un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di ingenti quantitativi e allo spaccio di hashish e cocaina, operante soprattutto a Firenze e nella sua provincia. L’organizzazione aveva ramificazioni internazionali, con lo stupefacente che veniva importato dalla Spagna e dal Marocco, per poi essere stoccato nel capoluogo toscano e successivamente distribuito ad acquirenti all’ingrosso.

Il sistema di importazione e distribuzione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la droga veniva trasportata dalla Spagna e dal Marocco fino a una città del nord Italia, dove un incaricato dell’organizzazione la prelevava per portarla in un magazzino di Firenze. Da qui, un altro membro si occupava della custodia dello stupefacente in un appartamento situato nella periferia nord della città. Seguendo le direttive dei vertici dell’organizzazione, questa persona provvedeva anche alla raccolta del denaro proveniente dall’attività di spaccio, che veniva poi inviato ai fornitori della droga.

Le misure cautelari e i destinatari

Oltre ai componenti dell’organizzazione criminale, sono state identificate diverse persone destinatarie di misura cautelare, accusate di aver acquistato lo stupefacente per la successiva rivendita a terzi. In totale, sono state eseguite 21 misure cautelari: 13 custodie cautelari in carcere, 6 arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora. L’operazione ha visto la collaborazione di diversi reparti della Polizia, tra cui i commissariati di Empoli, Sesto Fiorentino, San Giovanni, Rifredi-Peretola, il Reparto prevenzione crimine Toscana, il Reparto cinofili della questura di Firenze e le Squadre mobili di Reggio Emilia e Pistoia.

I sequestri e gli arresti in flagranza

Nel corso dell’operazione sono stati eseguiti 4 arresti in flagranza di reato e sequestrati complessivamente 234 chili circa di hashish. Il sequestro di tale quantità di droga testimonia la rilevanza dell’organizzazione e la sua capacità di movimentare ingenti quantitativi di stupefacente. Le attività di polizia hanno permesso di interrompere un flusso illecito che avrebbe potuto alimentare il mercato locale e nazionale.

La collaborazione tra le forze dell’ordine

L’operazione ha visto il coinvolgimento di numerosi reparti e commissariati, a testimonianza della complessità dell’indagine e della necessità di un’azione coordinata. Hanno partecipato i poliziotti dei commissariati di Empoli, Sesto Fiorentino, San Giovanni, Rifredi-Peretola, il Reparto prevenzione crimine Toscana, il Reparto cinofili della questura di Firenze e le Squadre mobili di Reggio Emilia e Pistoia. Questa sinergia ha consentito di smantellare una rete criminale che operava su più livelli e su un ampio territorio.

IPA