Arresto della Squadra Mobile di Firenze nel quartiere Isolotto. Un giovane di 21 anni è stato fermato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso a cedere droga nei giardini di via Canova. L’operazione è stata eseguita nel pomeriggio di lunedì, quando gli agenti hanno osservato lo scambio di denaro e droga tra il sospettato e un acquirente, un cittadino kosovaro di 35 anni.

Operazione della Squadra Mobile: i dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto al termine di un servizio di osservazione mirato, predisposto dopo alcune segnalazioni e attività info-investigativa. Gli agenti avevano raccolto informazioni su un giovane che, accompagnato da un cane di razza pitbull, era solito spacciare hashish nei pressi dei giardini pubblici di via Canova, nel quartiere Isolotto di Firenze.

Il blitz: scambio di droga e denaro nei giardini

Lunedì pomeriggio, durante un appostamento nella zona segnalata, i poliziotti hanno seguito i movimenti del sospettato. Gli agenti hanno assistito a uno scambio sospetto: il giovane ha consegnato una dose di hashish a un uomo arrivato a bordo di un monopattino, ricevendo in cambio alcune banconote. Subito dopo, il presunto acquirente, identificato come un cittadino kosovaro di 35 anni, è stato fermato da una parte del personale della Squadra Mobile. Nelle sue tasche sono stati trovati circa 20 grammi di hashish.

La perquisizione e il tentativo di disfarsi delle prove

Nel frattempo, un altro gruppo di agenti ha seguito il giovane spacciatore che, dopo lo scambio, si era diretto verso la sua abitazione in via Canova. Alla vista dei poliziotti, il ragazzo ha tentato di disfarsi di una bilancina di precisione lanciandola dalla finestra, ma il gesto non è sfuggito agli agenti, che lo hanno prontamente bloccato.

Sequestro di hashish e denaro contante

Estendendo i controlli all’interno dell’appartamento, gli operatori hanno rinvenuto diversi panetti di hashish per un peso complessivo di circa 130 grammi, oltre a denaro contante per un totale di 750 euro, nascosti in un portafoglio. Tutto il materiale rinvenuto, compresa la bilancina di precisione, è stato posto sotto sequestro.

Le conseguenze per i fermati

Il cittadino kosovaro di 35 anni è stato segnalato in base all’articolo 75 del DPR 309/90, mentre il giovane di 21 anni è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il ragazzo è comparso martedì mattina davanti al giudice per la convalida della misura precautelare.

Il ruolo degli animali nello spaccio

Un elemento singolare emerso dall’indagine riguarda la presenza di un cane di razza pitbull, che il giovane arrestato portava con sé durante le attività di spaccio. Gli investigatori ipotizzano che l’animale potesse essere utilizzato come deterrente per scoraggiare eventuali controlli o per proteggere il proprietario da possibili aggressioni durante le transazioni illecite.

La situazione giudiziaria degli indagati

Il giovane di 21 anni, arrestato in flagranza di reato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Il cittadino kosovaro di 35 anni, trovato in possesso di 20 grammi di hashish, è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. Entrambi dovranno rispondere delle accuse davanti al Tribunale di Firenze.

