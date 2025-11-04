Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentato furto aggravato nella notte del 2 novembre in via Fiume a Firenze. Un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre cercava di rubare all’interno di alcune auto parcheggiate, utilizzando un tombino per infrangere i finestrini.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’allarme è stato lanciato dal personale militare in servizio presso la stazione Santa Maria Novella, dopo che un passante aveva notato un individuo intento a forzare alcune autovetture in sosta su via Fiume. La segnalazione ha permesso un rapido intervento degli agenti e dei militari, che hanno raggiunto il luogo indicato in pochi minuti.

L’uomo colto in flagrante

Giunti sul posto, gli operatori hanno sorpreso il sospettato con il busto all’interno dell’abitacolo di uno dei veicoli parcheggiati, intento a rovistare tra gli oggetti presenti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo si era procurato l’accesso al veicolo infrangendo uno dei finestrini con un tombino, un metodo che ha attirato l’attenzione di chi transitava nella zona.

L’arresto e le accuse

Il 30enne, già noto per precedenti specifici, è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto con l’accusa di tentato furto aggravato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, l’uomo è già comparso per la convalida della misura precautelare. Le forze dell’ordine hanno sottolineato che la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del successivo processo, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Le indagini e la posizione dell’indagato

Le contestazioni a carico dell’arrestato sono state formulate allo stato degli atti e saranno oggetto di valutazione nelle competenti sedi giudiziarie, come previsto dal d.lgs. 188/2021. Al momento, l’uomo resta assistito dalla presunzione di innocenza, in attesa che il procedimento giudiziario faccia il suo corso.

