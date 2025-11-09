Firenze, accoltellato diciassettenne si indaga su un possibile branco di giovanissimi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nella notte tra il 7 e l’8 novembre, un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato alla schiena in via Pratese a Firenze. Non risulta essere in pericolo di vita, ma i carabinieri starebbero indagando su un possibile branco di giovanissimi che agirebbe nella periferia ovest della città toscana.

La rissa fuori da una discoteca

La notizia diffusa da LaPresse è stata approfondita da Il Tirreno.

Secondo quanto riferisce il quotidiano, l’accoltellamento del 17enne sarebbe avvenuto al culmine di una rissa tra giovani all’esterno di una discoteca della zona molto frequentata.

IPA Carabinieri indagano sulla possibilità di un branco di minorenni della movida fiorentina

Al vaglio dei carabinieri, le telecamere di videosorveglianza che avrebbero registrato le immagini del litigio tra gruppi di coetanei, di cui non sono ancora noti i motivi.

Il ragazzo rimasto ferito sarebbe italiano.

Sarebbe ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio non in pericolo di vita.

L’ipotesi bande armate

Sempre secondo quanto riferisce Il Tirreno, ci potrebbe essere l’ipotesi di un branco o di gruppi di giovanissimi che si sfiderebbero tra loro senza un reale motivo.

In molti casi si arriverebbe anche ad utilizzare armi con episodi sempre più frequenti nei weekend della movida fiorentina.

Non c’è una banda, riferiscono gli investigatori, ma ci potrebbe essere un modus operandi dati i precedenti.

I precedenti

Il più noto dei fatti di cronaca che coinvolge giovanissimi a Firenze e periferia è quello che ha portato alla morte di Maati Moubakir nel dicembre 2024.

Il ragazzo 17enne fu accoltellato dopo una lite a Campi Bisenzio.

I più recenti vedono 17enne finito in ospedale dopo una rissa in Piazza Dalmazia a Rifredi e un 14enne che ha cercato di aggredire dei poliziotti con un coltello in via Valfonda.

Sempre a Firenze nella notte tra venerdì 7 e sabato 8, una donna sarebbe stata violentata in Piazza San Pancrazio da due uomini, un egiziano e un marocchino.