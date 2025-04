Firenze, arrestato 21enne con hashish e anfetamine: la droga nascosta in casa tra scarpe e barattoli

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Firenze per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione è avvenuta nel pomeriggio di martedì, 22 aprile, durante un controllo della Squadra mobile della Questura, mirato a prevenire lo spaccio e i reati predatori.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti hanno esteso il controllo al domicilio del giovane in via Pistoiese. Qui sono stati rinvenuti circa 625 grammi di hashish e poco meno di 2 grammi di polvere bianca, risultata positiva alle anfetamine e ai cannabinoidi. La sostanza era suddivisa in dosi e nascosta in vari punti della camera da letto, inclusi una scatola di scarpe e un barattolo di vetro.

Materiale sequestrato

Oltre alla sostanza stupefacente, gli agenti hanno sequestrato un bilancino elettronico di precisione, un coltello con residui di hashish e del cellophane, utilizzato per il confezionamento delle dosi. Inoltre, il giovane è stato trovato in possesso di una somma di 1340 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Conseguenze legali

Il giovane, incensurato, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Firenze. È in attesa del rito direttissimo per la convalida della misura precautelare. Si sottolinea che la responsabilità dell’indagato e la fondatezza delle accuse dovranno essere valutate nel corso del processo, e al momento vige la presunzione di innocenza.

Fonte foto: IPA