Furto di sostanze stupefacenti e denaro contante sono stati sequestrati a seguito dell’arresto di un cittadino tunisino di 60 anni per spaccio di droga, avvenuto la scorsa settimana a Firenze. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato con il supporto della Polizia Municipale, durante un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini e l’operazione in via delle Ghiacciaie

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio durante un servizio di osservazione riservato in via delle Ghiacciaie. Gli agenti del Commissariato di San Giovanni, insieme al personale della Polizia Municipale, hanno notato i movimenti sospetti di un giovane che si aggirava in bicicletta nei pressi di un condominio della zona.

Poco dopo, gli operatori hanno visto un uomo uscire dal palazzo e consegnare al ragazzo un oggetto non meglio identificato. Insospettiti dalla scena, gli agenti hanno deciso di intervenire: una parte del personale ha seguito il giovane, mentre un’altra ha fermato l’uomo coinvolto nello scambio, poi identificato come un cittadino tunisino di 60 anni.

L’arresto e il sequestro di droga e denaro

Il cittadino tunisino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, è stato trovato in possesso di circa 60 euro in contanti e 10 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 7 grammi. Gli agenti hanno quindi deciso di estendere la perquisizione all’abitazione dell’uomo, sempre in via delle Ghiacciaie.

Durante la perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti oltre 200 involucri in cellophane contenenti cocaina, per un peso totale di circa 500 grammi. Inoltre, sono stati sequestrati denaro contante suddiviso in 6 mazzette di vari tagli per un totale di 35.000 euro, 800 euro nascosti all’interno di un portafoglio e un bilancino di precisione, presumibilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi di droga.

L’acquirente e il materiale sequestrato

Il giovane che aveva ricevuto la sostanza è risultato essere un cittadino italiano. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 2 dosi di cocaina, che avrebbe acquistato per la somma di 80 euro. Tutta la droga e il materiale rinvenuto durante l’operazione sono stati posti sotto sequestro dalle forze dell’ordine.

Le misure adottate e la posizione dell’arrestato

Il cittadino tunisino di 60 anni è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è stato trasferito presso la casa circondariale di Sollicciano, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. Si precisa che, come previsto dalla legge, la responsabilità dell’indagato e la fondatezza delle accuse dovranno essere valutate nel corso del processo e che l’uomo gode attualmente della presunzione di innocenza.

Controlli intensificati nelle aree limitrofe alla stazione

Nel corso della stessa settimana, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli anche nelle vie adiacenti alla stazione Santa Maria Novella, tra cui via Alamanni, via Nazionale, via Fiume, via Guelfa, Piazza Unità e via Faenza. In queste zone, sono state identificate oltre 200 persone e sequestrati, a carico di ignoti, circa 100 grammi di hashish grazie all’intervento delle unità cinofile.

