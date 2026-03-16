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Un arresto per furto aggravato, minaccia grave e porto abusivo di armi a Firenze. Un cittadino italiano di 51 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, dopo che gli investigatori hanno ricostruito sette furti commessi tra luglio 2024 e agosto 2025 presso un noto supermercato di via Canova. L’uomo, già destinatario di un daspo urbano per la stessa area, avrebbe violato più volte il provvedimento, minacciando anche un cliente con un coltello. L’indagato è stato associato presso la casa circondariale di Firenze.

Le indagini della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile fiorentina ha portato avanti approfondite indagini che hanno permesso di attribuire al 51enne la responsabilità di sette furti consumati all’interno di un supermercato situato in via Canova. Gli episodi contestati si sono verificati tra luglio 2024 e agosto 2025, periodo durante il quale l’uomo avrebbe più volte oltrepassato le barriere delle casse senza pagare la merce sottratta.

La dinamica dei furti e le minacce

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 51enne si sarebbe impossessato principalmente di generi alimentari. In una delle occasioni, però, avrebbe rubato anche un coltello da cucina, utilizzandolo poi per minacciare un altro uomo all’esterno del supermercato. Dopo aver preso il coltello con una lama di 15 cm, l’indagato lo avrebbe puntato all’altezza dell’addome della vittima, aggravando così la sua posizione con l’accusa di minaccia grave e porto abusivo di armi.

La violazione del Daspo urbano

L’uomo era già destinatario di un daspo urbano che gli vietava l’accesso all’area del supermercato di via Canova. Nonostante ciò, avrebbe violato ripetutamente il provvedimento, continuando a entrare nell’esercizio commerciale e a commettere furti. La reiterazione delle condotte illecite ha portato gli inquirenti a richiedere e ottenere la misura cautelare in carcere.

L’arresto e la situazione giudiziaria

Il 51enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi, è stato trasferito presso la casa circondariale di Sollicciano. Le accuse a suo carico dovranno essere valutate nel corso del processo, come previsto dalla normativa vigente. Al momento, l’uomo è assistito dalla presunzione di innocenza e le contestazioni mosse nei suoi confronti saranno oggetto di verifica nelle sedi giudiziarie competenti.

IPA