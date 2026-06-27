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Un arresto per tentata rapina e porto di oggetti atti ad offendere a Firenze. Un uomo di 57 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura della Repubblica, dopo essere stato identificato come presunto autore di una tentata rapina avvenuta lo scorso maggio in una gioielleria cittadina.

Le indagini e l’identificazione del sospetto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile fiorentina ha svolto un’attività investigativa approfondita, avvalendosi anche dell’analisi delle immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza presenti in città. Grazie a queste indagini, gli agenti sono riusciti a individuare il presunto responsabile della tentata rapina che si è verificata a Firenze nel mese di maggio.

La dinamica della tentata rapina

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 13 maggio l’uomo avrebbe fatto ingresso in una gioielleria situata in via Antonio del Pollaiolo, indossando dei guanti. Dopo aver minacciato una dipendente, si sarebbe diretto verso il bancone con l’intento di raggiungere la cassaforte del negozio. Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione del titolare di un esercizio commerciale adiacente, che è intervenuto prontamente.

La fuga e l’arresto

Nel tentativo di garantirsi la fuga, il 57enne ha estratto un machete, minacciando i presenti. Tuttavia, grazie al tempestivo intervento della Squadra Mobile, l’uomo è stato rintracciato e, dopo le formalità di rito, condotto presso la casa circondariale di Sollicciano. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita in seguito alle risultanze investigative raccolte dagli agenti.

IPA