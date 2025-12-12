Firenze, blitz antidroga in Oltrarno: 35enne arrestato con hashish e cocaina
Un tunisino di 35 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Firenze per spaccio di droga. Sequestrati oltre cento grammi di stupefacenti.
Un arresto e una denuncia a Firenze, dove un trentacinquenne tunisino è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nella zona Oltrarno. L’uomo è stato trovato in possesso di hashish e cocaina per un totale di oltre cento grammi. Un secondo individuo è stato denunciato dopo aver tentato di disfarsi di un involucro e per aver rivolto minacce ai militari.
Operazione dei Carabinieri in Oltrarno
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento si è svolto durante un servizio mirato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area Oltrarno di Firenze. I militari del Nucleo Radiomobile hanno intensificato i controlli nella zona, nota per la vivacità della movida e per la presenza di episodi legati al consumo e alla vendita di droga.
Arresto in piazza Santo Spirito
Nel corso di un controllo in piazza Santo Spirito, i Carabinieri hanno fermato un uomo di trentacinque anni, originario della Tunisia. Durante la perquisizione, il soggetto è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina. Il quantitativo complessivo di sostanza stupefacente sequestrata ha superato i cento grammi, confermando l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio. Tutto il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro dai militari intervenuti.
Denuncia e sequestro di uno storditore elettrico
Nel corso dello stesso servizio, un secondo uomo è stato notato mentre cercava di disfarsi di un involucro, gettandolo in una fontana alla vista della pattuglia. I Carabinieri lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione, rinvenendo in suo possesso uno storditore a impulsi elettrici da contatto. Anche questo oggetto è stato sequestrato. L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per il possesso dell’arma e per aver rivolto frasi minacciose e offensive nei confronti dei militari, configurando ulteriori ipotesi di reato come minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.
Le conseguenze per gli indagati
L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo, previsto per la mattinata odierna. Al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per quanto riguarda il secondo individuo, la denuncia è stata formalizzata in stato di libertà.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.