Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una denuncia a Firenze, dove un trentacinquenne tunisino è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nella zona Oltrarno. L’uomo è stato trovato in possesso di hashish e cocaina per un totale di oltre cento grammi. Un secondo individuo è stato denunciato dopo aver tentato di disfarsi di un involucro e per aver rivolto minacce ai militari.

Operazione dei Carabinieri in Oltrarno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento si è svolto durante un servizio mirato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area Oltrarno di Firenze. I militari del Nucleo Radiomobile hanno intensificato i controlli nella zona, nota per la vivacità della movida e per la presenza di episodi legati al consumo e alla vendita di droga.

Arresto in piazza Santo Spirito

Nel corso di un controllo in piazza Santo Spirito, i Carabinieri hanno fermato un uomo di trentacinque anni, originario della Tunisia. Durante la perquisizione, il soggetto è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina. Il quantitativo complessivo di sostanza stupefacente sequestrata ha superato i cento grammi, confermando l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio. Tutto il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro dai militari intervenuti.

Denuncia e sequestro di uno storditore elettrico

Nel corso dello stesso servizio, un secondo uomo è stato notato mentre cercava di disfarsi di un involucro, gettandolo in una fontana alla vista della pattuglia. I Carabinieri lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione, rinvenendo in suo possesso uno storditore a impulsi elettrici da contatto. Anche questo oggetto è stato sequestrato. L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per il possesso dell’arma e per aver rivolto frasi minacciose e offensive nei confronti dei militari, configurando ulteriori ipotesi di reato come minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.

Le conseguenze per gli indagati

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo, previsto per la mattinata odierna. Al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per quanto riguarda il secondo individuo, la denuncia è stata formalizzata in stato di libertà.

IPA