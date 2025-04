Firenze, borseggiano turista in via Tornabuoni: 26enne arrestata dopo il furto, caccia alla complice

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e un furto sventato il bilancio dell’intervento delle volanti di via Zara a Firenze. Nel primo pomeriggio del 25 aprile, due giovani donne sono state coinvolte in un episodio di borseggio ai danni di una turista egiziana di 67 anni in via de’ Tornabuoni.

Il furto e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, un passante ha allertato il 112 NUE dopo aver assistito al furto. Le due donne, con fare sospetto, si sono avvicinate alla vittima e, mentre una estraeva il portafoglio dalla borsa, l’altra copriva i movimenti con una cartina geografica. Dopo aver completato l’operazione, le due si sono allontanate rapidamente.

L’arresto e la fuga

Una delle due, una 26enne di origine bulgara, è stata fermata poco più avanti dai dipendenti di un noto negozio mentre svuotava il portafoglio delle carte di credito e del denaro contante, per poi gettarlo a terra. La complice è riuscita a fuggire con la refurtiva.

Conseguenze legali

Gli agenti, giunti sul posto, hanno restituito il portafoglio alla turista, che non si era accorta di nulla. La 26 enne, già nota per reati simili, è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della Questura di Firenze in attesa del rito direttissimo. Si precisa che la responsabilità della persona indagata e la fondatezza delle accuse dovranno essere valutate nel corso del processo, e al momento la stessa è assistita da una presunzione di innocenza.

