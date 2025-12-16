Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Firenze, dove un uomo di 37 anni è stato fermato e sottoposto a misura cautelare dopo un controllo effettuato presso la sua abitazione a Bagno a Ripoli, nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Questore. L’intervento è stato motivato da attività info-investigativa e ha portato al rinvenimento di bombe carta, palle da mortaio e cocaina.

Operazione della Squadra Mobile: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi e ha visto impegnato il personale della Squadra Mobile di Firenze. Gli agenti, nell’ambito di un più ampio piano di controllo straordinario del territorio, hanno deciso di effettuare un controllo mirato nei confronti di un uomo residente in via Repubblica di Val d’Ossola, a Bagno a Ripoli.

Il blitz e il materiale sequestrato

Durante la perquisizione presso l’abitazione del sospettato, gli agenti hanno rinvenuto nel garage una grossa scatola di cartone contenente 4 bombe carta di notevoli dimensioni, 6 palle da mortaio e 1 candelotto. La perquisizione è poi proseguita nella camera da letto, dove, all’interno della tasca di una giacca, sono stati trovati 6 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 4 grammi, oltre a una bilancina di precisione.

L’intervento degli artificieri e la messa in sicurezza

Considerata la pericolosità del materiale esplosivo rinvenuto, la Polizia ha richiesto l’intervento del nucleo artificieri della Questura. Gli specialisti hanno preso in carico le bombe carta, le palle da mortaio e il candelotto, procedendo a far brillare in sicurezza quanto sequestrato. Gli accertamenti tecnici hanno poi stabilito che 3 bombe carta erano prive di miscuglio pirotecnico e contenevano invece materiali come cemento e sabbia.

Le accuse e le misure adottate

L’uomo, oltre a essere stato arrestato per la detenzione di materiale esplosivo, è stato anche segnalato amministrativamente ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 309/90 per il possesso di cocaina. Dopo il fermo, è stato associato presso le camere di sicurezza locali e successivamente condotto davanti al giudice per il rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata disposta la misura dell’obbligo di permanenza nella provincia di Firenze, con l’ulteriore obbligo di restare nella propria abitazione durante le ore notturne.

IPA