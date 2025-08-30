Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un deferimento per danneggiamento aggravato il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato a Firenze, dove nella serata del 27 agosto 2025 è stata danneggiata la targa commemorativa dedicata a Samb Modou e Diop Mor. L’autore del gesto, un cittadino marocchino di 24 anni, è stato identificato e deferito all’autorità giudiziaria. L’episodio è avvenuto in Piazza Dalmazia e, secondo le prime ricostruzioni, non sarebbe legato a motivazioni di estremismo ideologico.

Le indagini e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera del 27 agosto 2025 gli agenti della Questura di Firenze sono intervenuti in Piazza Dalmazia dopo aver ricevuto una segnalazione relativa al danneggiamento della targa commemorativa posta in ricordo di Samb Modou e Diop Mor, vittime di un tragico episodio avvenuto nel dicembre del 2011. L’azione tempestiva della DIGOS ha permesso di avviare immediatamente le indagini per risalire all’autore del gesto.

L’identificazione dell’autore

Grazie all’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza cittadino, i poliziotti hanno potuto ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Intorno alle ore 19:25 della sera del 26 agosto 2025, il soggetto, successivamente identificato come un cittadino marocchino di 24 anni già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato ripreso mentre si arrampicava sul basamento in pietra della lapide e si appendeva alla targa commemorativa. Questo gesto ha provocato la caduta e la conseguente rottura della targa stessa.

Le condizioni dell’indagato e l’esclusione di moventi ideologici

Dalle immagini acquisite, il giovane sembra trovarsi in uno stato di alterazione psico-fisica al momento dell’accaduto. Gli investigatori hanno sottolineato che, allo stato attuale delle indagini, non sono emersi elementi che possano far pensare a un movente di estremismo ideologico dietro il gesto. L’ipotesi prevalente è che si sia trattato di un atto isolato, privo di finalità politiche o di odio.

Le conseguenze giudiziarie

L’autore del danneggiamento è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Firenze per il reato di danneggiamento aggravato. Al momento, la persona indagata gode della presunzione di innocenza, come previsto dalla legge, e la sua effettiva responsabilità dovrà essere accertata nel corso del successivo processo davanti all’autorità giudiziaria competente.

Il valore simbolico della targa e la reazione della comunità

La targa commemorativa di Piazza Dalmazia rappresenta un simbolo importante per la città di Firenze e per la memoria collettiva, poiché ricorda Samb Modou e Diop Mor, vittime di un grave episodio di violenza avvenuto nel 2011. Il danneggiamento del monumento ha suscitato sconcerto e indignazione tra i residenti e le associazioni locali, che hanno espresso solidarietà alle famiglie delle vittime e chiesto che venga ripristinato quanto prima il luogo della memoria.

Le indagini proseguono

Le forze dell’ordine hanno ribadito che le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda e per verificare eventuali ulteriori responsabilità. Nel frattempo, la Questura di Firenze ha rafforzato i controlli nelle aree sensibili della città, al fine di prevenire nuovi episodi di danneggiamento e tutelare i luoghi della memoria.

