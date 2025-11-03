Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani donne sono state denunciate per furto aggravato in concorso dopo aver derubato un turista statunitense a bordo di un treno ad alta velocità fermo alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. L’episodio, avvenuto nella mattinata di giovedì 30 ottobre, è stato reso noto dalle forze dell’ordine, che hanno precisato come le indagate siano assistite dalla presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

La dinamica dei fatti secondo la Polizia Ferroviaria

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata di giovedì 30 ottobre. Due giovani donne, di 20 anni e 22 anni, sono state notate da una pattuglia della Polfer mentre si aggiravano tra i passeggeri nella stazione di Firenze Santa Maria Novella. Gli agenti, impegnati in un servizio di prevenzione dei borseggi, hanno osservato le due mentre salivano a bordo di un treno ad alta velocità in sosta e si avvicinavano a un turista statunitense.

Il furto e l’intervento degli agenti

Approfittando della confusione tipica delle stazioni ferroviarie, le due giovani hanno agito con destrezza, riuscendo a sottrarre il portafoglio del turista. All’interno erano contenuti 640 € e i documenti personali. Dopo il furto, le donne si sono rapidamente allontanate dal convoglio, ma sono state prontamente fermate dagli agenti della Polfer, che le hanno bloccate ancora in possesso del portafoglio rubato.

La denuncia della vittima e il riconoscimento

Nel frattempo, il turista derubato, una volta giunto a Roma, ha sporto denuncia presso le autorità competenti. Fornendo una dettagliata descrizione delle due donne, ha permesso agli agenti di confermare l’identità delle sospettate già fermate a Firenze. La collaborazione tra le forze dell’ordine delle due città ha così consentito di chiudere rapidamente il cerchio intorno alle responsabili del furto.

Le indagini e la posizione delle indagate

Le due giovani sono state denunciate in stato di libertà per furto aggravato in concorso. Come sottolineato dalle autorità, la responsabilità delle persone indagate e la fondatezza delle accuse dovranno essere valutate nel corso del successivo processo. Al momento, le donne sono assistite dalla presunzione di innocenza, come previsto dalla normativa vigente.

