Firenze è la città che ha incassato di più dalle multe agli automobilisti, la classifica dei primi 15 Comuni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È Firenze la città che ha incassato di più dalle multe agli automobilisti. In generale i comuni italiani hanno dichiarato oltre 284 milioni di euro solo per le violazioni dei limiti di velocità. Dopo Firenze, Bologna, Milano, Padova e Genova. I dati trasmessi al ministero dell’Interno, che distinguono i proventi da autovelox fissi e mobili, permettono di costruire la classifica dei comuni capoluogo di provincia dove sono state comminate e pagate più multe e i capoluoghi con i proventi più bassi.

Multe per eccesso di velocità: 284 milioni nel 2025

Il ministero dell’Interno ha fatto sapere che i comuni italiani hanno inviato i rendiconti ufficiali dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità per l’anno 2025. Si tratta di oltre 284 milioni di euro per la sola violazione dell’articolo 142 del codice della strada. I dati sono distinti tra i proventi da autovelox, sia fissi che mobili, da tutor e altri dispositivi di rilevazione della velocità. Si distinguono in:

violazioni rilevate da organi di polizia dell’ente su strade di propria competenza o in concessione, per un totale di 261.469.727 euro;

il 50% dei proventi da violazioni rilevate su strada, non di proprietà dell’ente, per un totale di 22.796.075 euro;

il 50% dei proventi da operazioni rilevate su strade dell’ente da parte di organi di polizia di altri enti, per un totale di 125.090 euro.

ANSA

In pratica, la quasi totalità dei proventi deriva dai dispositivi installati e gestiti direttamente dall’ente sulle proprie strade.

La classifica: comuni capoluogo di provincia

Si possono così distinguere diverse classifiche, come quella dei primi 15 comuni capoluogo di provincia per proventi da multe per eccesso di velocità.

Nel 2025, il Comune di Firenze ha guadagnato più di tutti gli altri, con un distacco piuttosto importante. La classifica è la seguente:

Firenze con 19.718.932

Bologna con 9.214.556

Milano con 6.948.884

Padova con 5.725.268

Genova con 4.883.831

Palermo con 4.226.650

Ravenna con 3.984.321

Modena con 3.382.592

Treviso con 2.888.105

Venezia con 2.660.520

Ferrara con 2.456.482

Roma con 2.308.276

Potenza con 2.161.382

Rieti con 2.082.495

Verona con 2.047.954

La classifica di tutti i comuni italiani

Se invece si guarda oltre i capoluoghi, direttamente a tutti i comuni italiani, il quadro cambia e il 64,9% delle sanzioni per eccesso di velocità proviene da comuni non capoluogo e spesso di dimensioni molto piccole.

Posizione Comune Provincia Proventi 2025 1 Villapiana Cosenza € 6.990.889 2 Fiumicino Roma € 6.977.786 3 Galatina Lecce € 5.365.680 4 Cittadella Padova € 3.453.711 5 Rocca Imperiale Cosenza € 2.821.595 6 Foligno Perugia € 2.685.886 7 Ferrandina Matera € 2.526.326 8 Campagnano di Roma Roma € 2.489.645 9 Orbetello Grosseto € 2.394.522 10 Beinasco Torino € 2.321.176 11 Simeri Crichi Catanzaro € 2.311.798 12 Cesenatico Forlì-Cesena € 2.300.583 13 Spoleto Perugia € 2.116.342 14 Piove di Sacco Padova € 2.092.530 15 Monastir Sud Sardegna € 2.051.673

La classifica nazionale

Non tenendo conto della distinzione tra capoluoghi e non capoluoghi, Firenze resta comunque il Comune con i proventi del 2025 più alti in assoluto. Segue Bologna, altro capoluogo, e Villapiana che invece è un non capoluogo.

Ancora Fiumicino, Milano, Padova e Galatina. Poi Genova all’ottava posizione, Palermo alla nona e Ravenna alla decima. In una suddivisione per aree il Nord ha la quota sul totale nazionale più alta con il 48,7% dei proventi, mentre il centro si ferma al 27,5%, il sud al 18,1% e nelle isole appena il 5,8%.

I comuni dove invece i proventi sono più bassi sono Vercelli con appena 598 euro, Siracusa con 643 euro e Lecco con 718euro.