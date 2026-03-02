Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un 48enne per truffa ai danni di una coppia di anziani: l’uomo è stato sorpreso a Firenze in possesso del bottino appena sottratto. L’intervento è stato reso possibile grazie a servizi di controllo predisposti in zona per contrastare i ripetuti tentativi di truffa segnalati nei giorni scorsi.

Controlli mirati e sospetti in via Villani

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nei giorni scorsi, quando gli agenti della Squadra Mobile fiorentina hanno intensificato i controlli in alcune aree della città, in risposta a numerose segnalazioni di truffe ai danni di persone anziane. Durante uno di questi servizi, i poliziotti hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto davanti a un’abitazione di via Villani. L’individuo, un 48enne, è stato visto mentre effettuava una videochiamata e, subito dopo, si è allontanato frettolosamente a bordo di un monopattino elettrico.

L’inseguimento e il controllo

Insospettiti dal comportamento dell’uomo, gli operatori in servizio a Firenze hanno deciso di seguirlo e, poco dopo, lo hanno fermato per un controllo. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno notato un evidente rigonfiamento nella tasca del giubbotto del 48enne. Messo alle strette, l’uomo ha consegnato spontaneamente un sacchetto contenente numerosi monili in oro e una somma di denaro contante pari a circa 2600 €. Gli agenti hanno inoltre trovato, nelle tasche dell’uomo, due cellulari, che sono stati immediatamente posti sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

La ricostruzione dei fatti e l’individuazione delle vittime

Grazie agli elementi raccolti, la Polizia ha rapidamente ricostruito la dinamica dell’accaduto. Gli agenti si sono recati presso l’abitazione di via Villani, dove avevano notato l’uomo poco prima. Dopo aver suonato ai campanelli, sono riusciti a rintracciare le vittime della truffa: una coppia di anziani, lui 84enne e lei 80enne. Solo grazie all’intervento degli investigatori, i due si sono resi conto di essere stati raggirati.

Il modus operandi del truffatore

La donna ha raccontato agli agenti che, poco prima, era stata contattata telefonicamente da un sedicente carabiniere. L’uomo al telefono l’aveva informata di una presunta rapina avvenuta con la targa dell’auto del marito presso una gioielleria. Subito dopo, il 48enne si era presentato alla porta della coppia, convincendo la signora a consegnargli tutto l’oro e il denaro che aveva in casa. Solo in seguito, grazie alle spiegazioni della Polizia, la coppia ha compreso di essere stata vittima di una truffa ben orchestrata.

Restituzione della refurtiva e provvedimenti

La refurtiva, composta da monili in oro e 2600 € in contanti, è stata restituita agli anziani malcapitati. Il 48enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato condotto presso la casa circondariale di Sollicciano su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida della misura precautelare.

IPA