Furiosa fuga e arresto in pieno centro: un cittadino gambiano di 41 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato per resistenza e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nella giornata di giovedì 4 settembre a Firenze. L’uomo è stato bloccato dopo aver tentato di sfuggire a un controllo di routine nei pressi della stazione, dove è stato trovato in possesso di hashish. L’arresto è stato convalidato ieri mattina dal Tribunale cittadino.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì 4 settembre in via Alamanni, una zona nevralgica della città, spesso presidiata dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori.

La fuga e l’inseguimento

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Pol-tramvia, il cittadino gambiano, alla vista della pattuglia che si stava avvicinando per un controllo, ha improvvisamente tentato di sottrarsi all’identificazione. L’uomo ha iniziato una fuga precipitosa, dirigendosi prima verso l’interno della galleria e poi nel parcheggio privato della stazione ferroviaria. Gli operatori, dopo un inseguimento a piedi, sono riusciti a bloccarlo nonostante la sua resistenza.

La resistenza all’arresto

Una volta raggiunto, il 41enne non si è arreso facilmente. Ha continuato a dimenarsi, opponendo una strenua resistenza agli agenti: ha scalciato e colpito ripetutamente i poliziotti nel tentativo di sottrarsi all’arresto. Solo grazie all’intervento coordinato degli operatori, l’uomo è stato messo in sicurezza e condotto presso gli uffici di polizia per gli accertamenti di rito.

Il sequestro della droga

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto addosso all’uomo una quantità di sostanza stupefacente, risultata essere hashish, per un totale di circa 28 gr. Il possesso di tale quantitativo, secondo quanto riferito dalla Polizia, ha fatto scattare l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, oltre a quella di resistenza a pubblico ufficiale.

I precedenti e la convalida dell’arresto

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è stato condotto davanti al giudice per la convalida della misura precautelare. L’udienza si è svolta nella mattinata di ieri, a poche ore dall’arresto.

