32 DASPO emessi dal Questore di Firenze nei confronti di altrettanti tifosi fiorentini, a seguito di una violenta rissa avvenuta il 4 agosto 2024 nei pressi del ponte Giovanni da Verrazzano, poco prima dell’incontro amichevole tra Fiorentina e Montpellier. I provvedimenti, che prevedono anche l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per alcuni destinatari, sono stati emessi per impedire l’accesso alle manifestazioni sportive ai soggetti coinvolti negli scontri.

Le informazioni ufficiali della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione del Questore di Firenze è arrivata dopo un’attenta ricostruzione dei fatti da parte della Digos. Gli agenti hanno analizzato le segnalazioni giunte alla centrale operativa della Questura nella giornata del 4 agosto 2024, quando, poco prima della partita amichevole “Fiorentina-Montpellier”, sono stati segnalati scontri tra gruppi di persone sul ponte Giovanni da Verrazzano, all’angolo con il Lungarno Colombo.

La dinamica degli scontri tra ultras

Le indagini hanno permesso di chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto ricostruito, diversi ultras francesi del Montpellier sono arrivati a Firenze con l’intenzione di provocare uno scontro con i tifosi locali. La motivazione alla base di questa azione sarebbe stata l’impossibilità, per i sostenitori francesi, di assistere all’incontro calcistico, a causa dell’inadeguatezza dell’impianto sportivo del Viola Park ad accogliere tifoserie rivali.

I tifosi del Montpellier hanno raggiunto la città a bordo di minivan, procedendo incolonnati sul Lungarno Colombo con i portelloni laterali aperti. Giunti all’intersezione con il ponte Giovanni da Verrazzano, sono stati intercettati dagli ultras fiorentini, che si erano organizzati per affrontarli. Ne è nata una rissa violenta, durata pochi minuti, ma che ha coinvolto circa 80 persone tra le due fazioni.

Le modalità della rissa e i protagonisti

Secondo quanto emerso dalle indagini, tra i partecipanti alla rissa figuravano 32 ultras fiorentini, armati di aste e cinghie, con il volto coperto da caschi da moto, passamontagna e cappucci. Dall’altra parte, circa 50 ultras francesi del Montpellier sono scesi da un’autovettura e da 5 minivan, alcuni dei quali impugnavano aste rigide con drappi di tessuto arancione e blu, i colori sociali della squadra francese. Lo scontro, seppur breve, si è rivelato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la situazione sotto controllo.

I provvedimenti di DASPO e le conseguenze

Al termine delle indagini, il Questore ha emesso 32 provvedimenti di DASPO nei confronti dei tifosi fiorentini coinvolti. Di questi, 24 avranno una durata compresa tra 1 e 5 anni, mentre i restanti saranno validi per un periodo tra 5 e 10 anni. Per tutti è stata prevista la prescrizione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I destinatari dei provvedimenti non potranno accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per tutta la durata del DASPO, come stabilito dalla normativa vigente. È comunque ammessa la possibilità di ricorso contro le misure adottate.

Le motivazioni alla base degli scontri

Dall’analisi degli eventi, è emerso che la causa scatenante della rissa sia stata la volontà degli ultras francesi di confrontarsi con i tifosi locali, non potendo assistere alla partita a causa delle limitazioni imposte dall’impianto sportivo. La situazione è degenerata rapidamente, con entrambe le fazioni che si sono affrontate in modo organizzato e violento, utilizzando oggetti contundenti e proteggendo la propria identità con indumenti e caschi.

