Quattro cittadini cinesi sono stati arrestati durante un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. I provvedimenti sono stati disposti per incendio e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un’imprenditrice cinese di Sesto Fiorentino, con fatti che si sono protratti dal luglio 2024 fino al marzo 2026. Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro di minacce, violenze e intimidazioni sistematiche, culminate con l’arresto dei presunti responsabili.

Le indagini e l’origine dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha preso avvio a seguito di un’irruzione avvenuta il 10 agosto 2024 presso l’esercizio commerciale Alex Group s.r.l. a Sesto Fiorentino. In quell’occasione, cinque cittadini di origine orientale, armati di machete e picconi, hanno fatto irruzione nel negozio, provocando ingenti danni alla struttura. L’episodio ha rappresentato il primo atto di una serie di azioni intimidatorie e violente ai danni dell’imprenditrice e della sua attività.

Il movente: la contesa per il capannone

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica D.D.A. di Firenze, hanno permesso di accertare che l’irruzione era stata orchestrata da Y.T., 39 anni, ritenuto il mandante della condotta estorsiva. L’uomo avrebbe preteso l’utilizzo di un capannone di Sesto Fiorentino, precedentemente locato a nome di una società intestata a terzi ma di fatto gestita da lui stesso, che stava per essere acquistato da Alex Group s.r.l. Per ottenere il controllo del capannone e i relativi vantaggi economici, Y.T. avrebbe fatto ricorso a metodi di intimidazione e a un clima di soggezione e omertà.

Gli episodi di violenza e intimidazione

Il 23 maggio 2025, davanti alla sede dell’Alex Group s.r.l., un uomo – poi identificato come Z.H. – ha appiccato un incendio a un autocarro di proprietà della società. Le fiamme si sono propagate a un’altra autovettura della parte offesa e a un ulteriore veicolo parcheggiato nelle vicinanze. In seguito a questo episodio, l’amministratrice dell’Alex Group s.r.l. ha sporto denuncia presso la Questura di Firenze, riferendo anche le gravi minacce subite personalmente e ai danni dei familiari, sempre riconducibili a Y.T.

Le indagini e i riscontri

La denuncia ha dato il via a una serrata attività d’indagine da parte della Squadra Mobile della Questura di Firenze, su delega della D.D.A. Il 17 giugno 2025, due uomini – identificati come Z.H. e Y.X. – hanno danneggiato un’autovettura della Alex Group s.r.l., parcheggiata davanti all’abitazione dell’amministratrice, imbrattandola di vernice rossa e danneggiando la carrozzeria con delle pietre. Attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza e il monitoraggio del traffico telefonico e telematico, gli investigatori sono riusciti a identificare i responsabili e a sventare un ulteriore delitto ai danni dei locali della parte offesa, fermando Z.H. e Y.X. il 26 luglio 2025 poco prima che potessero agire nuovamente.

Le perquisizioni e gli elementi raccolti

Nel corso delle indagini, la Polizia di Stato ha eseguito i decreti di perquisizione emessi dalla D.D.A. di Firenze nei confronti di Y.T., Z.H. e Y.X., acquisendo diversi elementi utili per il prosieguo delle investigazioni. Tra questi, sono stati rinvenuti capi di abbigliamento macchiati della stessa vernice rossa utilizzata per imbrattare l’autovettura della parte offesa.

L’ennesima richiesta estorsiva e la svolta

Il 23 gennaio scorso, la vittima ha denunciato una nuova richiesta estorsiva da parte di Y.T., che tramite un intermediario pretendeva il pagamento di 2.800.000 euro per evitare un nuovo incendio al negozio o al capannone conteso, concedendo solo pochi giorni per la decisione. Le indagini hanno permesso di identificare H.J., 40 anni, come esecutore materiale di questa ulteriore richiesta estorsiva.

Le misure cautelari e il riconoscimento del metodo mafioso

Il G.I.P. del Tribunale di Firenze ha accolto le richieste della D.D.A., emettendo ordinanza di custodia cautelare in carcere per Y.T., Z.H. e Y.X., e di arresti domiciliari per H.J. Il giudice ha riconosciuto l’aggravante del metodo mafioso, sottolineando come le reiterate minacce, unite agli atti di violenza e devastazione, abbiano generato un clima di perdurante soggezione e omertà nella comunità cinese locale.

Il clima di omertà e le difficoltà investigative

Gli investigatori hanno riscontrato, in più occasioni, un evidente stato di soggezione e omertà tra le persone a conoscenza delle azioni di Y.T. contro l’Alex Group s.r.l., che ha reso difficile raccogliere testimonianze utili alle indagini. Il provvedimento eseguito rappresenta una misura cautelare disposta in fase di indagini preliminari, contro cui sono ammessi mezzi di impugnazione.

L’inchiesta ha messo in luce la pericolosità di metodi mafiosi all’interno della comunità cinese locale e la capacità delle autorità di contrastare fenomeni di intimidazione e violenza organizzata.

