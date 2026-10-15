Firenze, incidente sul lavoro nel cantiere dell'Alta velocità: morto un operaio, un altro in gravi condizioni

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Un operaio di 31 anni è morto a Firenze nel cantiere della stazione Foster dell’Alta Velocità, travolto da un pilone durante una manovra di scarico. Nell’incidente sul lavoro coinvolto anche un collega, in gravi condizioni. Rfi esprime cordoglio, la Filca-Cisl chiede più sicurezza negli appalti. Indagini in corso per chiarire la dinamica esatta.

Firenze, morto operaio

L’ultimo incidente sul lavoro con esito fatale è avvenuto a Firenze nel primo pomeriggio di giovedì 15 ottobre. La vittima è un operaio di 31 anni, morto nel cantiere dove sorgerà la nuova stazione dell’Alta Velocità.

L’opera, firmata da Foster, prenderà il nome di Firenze Belfiore e si trova nell’area fra via Circondaria e via Onofrio Zefferini. Un secondo lavoratore è rimasto ferito in modo critico: le sue condizioni sono descritte come particolarmente gravi.

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La dinamica dell’incidente sul lavoro

Sulla dinamica gli accertamenti sono ancora in corso. La prima versione, raccolta da La Nazione e rilanciata da Open, parla di un pilone che si sarebbe sganciato mentre veniva trasferito da un camion a un altro con l’aiuto di un braccio meccanico. Il 31enne si trovava sul cassone, e ne sarebbe stato travolto.

A dare l’allarme sono stati i compagni di lavoro. Sono intervenuti il 118, la polizia, i vigili del fuoco, i tecnici della Asl per la prevenzione degli infortuni e la polizia municipale, mentre l’area è stata transennata. Per l’uomo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Chi era la vittima

La vittima si chiamava Abourabil Ayoub, di origini marocchine, 31 anni da compiere tra due settimane. Era un gruista, un operaio quindi specializzato che viene descritto come persona perfettamente integrata, dall’ottimo italiano. Da circa un anno e mezzo lavorava con il Consorzio Florentia, l’appaltatore formato da Pizzarotti e Saipem che realizza il passante ferroviario e la nuova stazione per conto di Rete ferroviaria italiana.

Nel cantiere è giunto anche il fratello, Ahmed, visibilmente sconvolto dopo aver appreso la terribile notizia. È impiegato presso un’altra azienda fiorentina. Sul posto anche la sindaca di Firenze Sara Funaro e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Rfi ha espresso vicinanza ai familiari e ha precisato che “la dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle competenti autorità”. Dal fronte sindacale, la Filca-Cisl Toscana chiede più prevenzione, controlli e responsabilità lungo l’intera filiera degli appalti.

Il sindacato definisce quanto accade nei cantieri una strage da non liquidare come tragica fatalità. Il responsabile fiorentino Stefano Tesi ribadisce: “La sicurezza non è un costo ma un dovere”.

Il presidio

In seguito alla tragedia, è stato programmato un presidio al cantiere Forster dalle 10:30 alle 12 di lunedì 19 ottobre, con sciopero provinciale del settore edile di un’ora, dalle 11 alle 12.

“È il momento di fermare questa strage” annunciano i sindacati. “Servono interventi concreti, controlli rigorosi e condizioni di lavoro che mettano al centro la vita e la salute delle persone. Di lavoro si deve vivere, non morire”