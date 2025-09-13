Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con scasso e ricettazione sono le accuse a carico di un uomo di 52 anni arrestato dalla Polizia a Pisa. Un cittadino nigeriano di 28 anni è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente a Firenze, dopo essere stato sorpreso in flagranza di reato durante un servizio di controllo in borghese in Viale Redi. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di Rifredi, che hanno fermato anche un presunto acquirente trovato in possesso di eroina.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un’attività di osservazione e controllo del territorio, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree urbane più sensibili della città.

L’operazione di polizia in Viale Redi

Gli agenti del Commissariato di Rifredi, impegnati in un servizio in abiti civili, hanno notato un giovane di 28 anni aggirarsi con atteggiamento sospetto in sella a una bicicletta lungo Viale Redi. L’uomo si è avvicinato al finestrino di un’automobile, dove ha effettuato uno scambio rapido: ha consegnato un oggetto non meglio identificato al conducente, ricevendo in cambio alcune banconote e diverse monete.

Il fermo e la perquisizione

Vista la situazione, una parte degli agenti ha immediatamente inseguito e fermato il presunto acquirente. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 1 gr. di eroina. Nel frattempo, il resto del personale ha bloccato il 28enne, identificato come cittadino nigeriano con precedenti penali.

Il sequestro della droga e del denaro

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire nella borsa a tracolla dell’uomo 9 involucri di eroina, per un peso complessivo di circa 8 gr., oltre a una somma di denaro contante ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il materiale è stato immediatamente sequestrato dagli agenti.

L’arresto e le accuse

Il cittadino nigeriano è stato arrestato con l’accusa di illecita cessione e detenzione di sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di comparire davanti all’Autorità Giudiziaria per la convalida della misura precautelare.

