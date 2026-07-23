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Un arresto e un ingente sequestro di sostanze stupefacenti Firenze nella mattinata di martedì 21 luglio. Un uomo di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato con l’accusa di spaccio di droga, dopo essere stato sorpreso a gettare dalla finestra un sacchetto contenente anfetamina e metanfetamina. L’operazione è stata eseguita a seguito di un’attività investigativa mirata, che ha portato gli agenti a intervenire presso l’abitazione del sospettato in via del Pesciolino.

Operazione della Squadra Mobile: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato nella mattinata di martedì 21 luglio, quando il personale della Squadra Mobile della Questura di Firenze ha raggiunto l’appartamento in via del Pesciolino, ritenuto nella disponibilità del sospettato. Mentre una parte degli agenti faceva accesso all’interno dell’abitazione, un’altra aliquota è rimasta a presidiare la strada sottostante.

Il tentativo di disfarsi della droga e il sequestro

Durante le fasi dell’irruzione, gli operatori hanno notato un uomo, poi identificato come il 29enne oggetto dell’indagine, lanciare un sacchetto dalla finestra dell’appartamento verso il giardino sottostante. Gli agenti hanno immediatamente recuperato il sacchetto, al cui interno sono stati rinvenuti 40 gr. circa di sostanza stupefacente, nello specifico anfetamina e metanfetamina. Il gesto ha confermato i sospetti degli investigatori circa l’attività di spaccio condotta dall’uomo.

Perquisizione e ulteriori sequestri

La perquisizione dell’abitazione ha permesso di rinvenire ulteriori elementi riconducibili all’attività illecita. All’interno della camera in uso al 29enne sono stati trovati 12.175€ in contanti, 23 gr. circa di hashish, un bilancino di precisione e materiale destinato al confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro dagli agenti della Squadra Mobile.

Arresto e conseguenze giudiziarie

L’uomo, già gravato da altri precedenti, è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Sollicciano, dove si trova in attesa della convalida della misura precautelare. Le accuse a suo carico riguardano principalmente il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, la responsabilità dell’indagato e la fondatezza delle accuse dovranno essere accertate nel corso del successivo processo, nel rispetto della presunzione di innocenza.

IPA