Firenze, lite tra coinquiline finisce nel sangue: 42enne accoltella la rivale al volto, arrestata

E’ di un arresto per tentato omicidio il bilancio di un intervento delle volanti di via Zara a Firenze. Domenica pomeriggio, una donna di 42 anni è stata arrestata dopo una lite con la coinquilina, culminata in un’aggressione con un coltello.

Intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato richiesto da una vicina di casa che ha allertato il 112 NUE. La lite, scoppiata per motivi di convivenza, è degenerata quando la 42enne ha colpito al volto la coinquilina con un coltello.

Condizioni della vittima

La vittima, una cittadina cingalese di 30 anni, è stata trasportata all’ospedale Careggi per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Conseguenze legali

Dopo le formalità di rito, la donna è stata arrestata per tentato omicidio e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze, è stata trasferita presso la casa circondariale di Sollicciano in attesa di convalida della misura precautelare. Si precisa che l’effettiva responsabilità della persona indagata e la fondatezza delle ipotesi d’accusa a suo carico dovranno essere valutate nel corso del successivo processo e che al momento la stessa è assistita da una presunzione di innocenza.

Fonte foto: IPA