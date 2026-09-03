Firenze, Lorena Isceri e Federico Vella trovati morti sotto viadotto A1: è omicidio-suicidio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Ennesimo omicidio – suicidio dietro il caso verificatosi sull’A1 a Barberino di Mugello, vicino Firenze. Federico Vella, 36 anni, avrebbe ucciso l’ex compagna Lorena Isceri, più grande di qualche anno, per poi togliersi a sua volta la vita gettandosi da un viadotto. La donna era riuscita a chiedere aiuto al 112: la polizia aveva localizzato il suo telefono, ma l’intervento è arrivato troppo tardi.

Sospetto omicidio – suicidio sull’A1 a Barberino

La tensione era maturata, probabilmente, dopo la fine di una relazione, degenerando fino a consumarsi in tragedia nel pomeriggio di giovedì 3 settembre lungo l’autostrada A1, nel territorio di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze.

Federico Vella, 36 anni, e l’ex compagna Lorena Isceri sono stati trovati senza vita ai piedi di un viadotto. La Polizia Stradale era intervenuta dopo una segnalazione e, durante le ricerche, ha individuato l’automobile utilizzata dalla coppia. Poco distante sono stati trovati i due corpi. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli investigatori della Squadra Mobile di Firenze, coordinati dalla Procura.

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La vicenda è ancora oggetto di accertamenti, ma gli elementi raccolti finora delineano l’ipotesi di un omicidio (con possibile configurazione di un femminicidio) seguito dal suicidio.

L’allarme di Lorena Isceri

Uno degli elementi più drammatici dell’inchiesta riguarda il tentativo di Lorena Isceri di chiedere aiuto. Intorno alle 14 la donna sarebbe riuscita a effettuare due telefonate: una al 112 e l’altra a una persona di sua conoscenza. In una delle comunicazioni avrebbe pronunciato soltanto poche parole: “Aiuto, aiuto”. Successivamente il telefono avrebbe smesso di rispondere ai tentativi di contatto degli investigatori.

La sala operativa della Questura ha quindi cercato di localizzare il dispositivo. Il segnale ha permesso agli agenti di seguire gli spostamenti del cellulare e di accertare che si trovava lungo l’autostrada. La vettura è stata successivamente individuata nella zona di Barberino di Mugello.

Quando la Polizia Stradale è riuscita a raggiungere il luogo indicato dal tracciamento, i due si trovavano già fuori dall’automobile, e i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarli.

Il presunto sequestro nel garage

La ricostruzione investigativa comprende anche una fase precedente agli ultimi momenti sull’A1. Secondo quanto riportato da Ansa e dal Corriere Fiorentino, Vella avrebbe atteso che l’ex compagna rientrasse a casa. Nel garage l’avrebbe aggredita, immobilizzata e legata, per poi sistemarla nel bagagliaio dell’auto.

La donna sarebbe riuscita a recuperare il cellulare dell’uomo, che si trovava all’interno della vettura, e lo avrebbe utilizzato per contattare il 112. Sarebbe proprio questa richiesta di aiuto ad aver fatto scattare l’intervento della polizia e il successivo tracciamento del telefono.

La fine della relazione con Federico Vella

Federico Vella e Lorena Isceri avevano avuto una relazione e, secondo le informazioni disponibili, si erano separati durante l’estate. Sui social dell’uomo sono presenti numerose immagini della coppia, tra viaggi, cene e momenti trascorsi insieme.

Il 12 agosto Vella aveva pubblicato un post con diverse fotografie della relazione. Il messaggio accompagnava le immagini con parole riferite alla separazione e alla perdita della compagna. Infine, l’uomo ha di recente pubblicato una storia su Instagram con la scritta “Addio a tutti”.

Gli altri due casi di omicidio-suicidio

Nella stessa giornata si sono registrati ben due casi ipotizzati come omicidio-suicidio. A Finale Ligure, nel Savonese, padre, madre e figlio di 14 anni sono stati trovati morti nell’abitazione di via dei Forti di Legnino. Secondo gli investigatori, Daniele Baruzzo, 60 anni, avrebbe sparato alla moglie Paola Siri e al figlio Mattia, prima di togliersi la vita. In casa sarebbe stato trovato anche un biglietto attribuito all’uomo, mentre gli inquirenti stanno ricostruendo motivazioni e dinamica.

A Ostia, invece, un uomo è stato trovato morto in strada dopo essere precipitato da un appartamento al quarto piano di via Mare di Tasman. Nell’abitazione è stata rinvenuta senza vita anche un’anziana, che sarebbe stata soffocata con un cuscino. Le due vittime sarebbero madre e figlio.