È di 10 arresti e numerosi sequestri di droga il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri nella provincia di Firenze e in altre 9 province italiane. L’azione, scattata nella mattinata odierna, è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze e ha visto coinvolti oltre 100 militari per l’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti accusati di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. L’operazione è stata resa possibile grazie a un’indagine durata 3 anni, che ha permesso di smantellare tre organizzazioni criminali attive nel narcotraffico tra Italia, Olanda e Svizzera.

Le indagini e la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’inchiesta è stata avviata dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgo San Lorenzo tra il 2020 e il 2023. L’attività investigativa, coordinata dalla DDA di Firenze, ha coinvolto complessivamente 32 indagati e ha permesso di ricostruire la struttura e le modalità operative di tre distinti gruppi criminali dediti al narcotraffico internazionale. Gli investigatori hanno utilizzato anche tecniche specialistiche e accertamenti tecnici per monitorare i movimenti e le comunicazioni degli indagati.

Tre gruppi criminali e le rotte della droga

L’indagine ha portato alla luce l’esistenza di tre organizzazioni, tutte con ramificazioni transnazionali. Il primo gruppo, composto esclusivamente da cittadini albanesi, si sarebbe occupato dell’importazione di cocaina dall’Olanda verso l’Italia, con cessioni all’ingrosso a diversi acquirenti. Un secondo gruppo avrebbe invece gestito l’esportazione di cocaina da Firenze alla Svizzera, dove la sostanza veniva poi smerciata al dettaglio insieme ad hashish e marijuana, sia nel capoluogo toscano che in altre province della regione e nel Cantone di Zurigo. Il terzo sodalizio, nato da una costola del primo, era anch’esso formato da cittadini albanesi e vedeva tra i membri una donna incaricata di importare hashish dalla Svizzera all’Italia per lo spaccio al dettaglio.

Sequestri e arresti durante le indagini

Nel corso delle attività investigative, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro di circa 2 kg di cocaina, 22 kg di marijuana e circa mezzo chilo di hashish. Inoltre, sono stati arrestati in flagranza 4 soggetti sorpresi durante operazioni di spaccio o trasporto di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno permesso di documentare numerosi episodi di traffico e detenzione di droga, nonché di ricostruire i canali di approvvigionamento e distribuzione delle sostanze illecite.

L’operazione e il dispiegamento di forze

L’operazione odierna ha richiesto un imponente dispiegamento di risorse: oltre 100 militari del Comando Provinciale Carabinieri di Firenze e di altri 9 Comandi provinciali hanno partecipato all’esecuzione delle 12 ordinanze di custodia cautelare in carcere e delle 20 perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati. Il Nucleo Cinofili di Firenze ha fornito supporto nelle attività di ricerca di sostanze stupefacenti e nella perquisizione di abitazioni e veicoli. Una delle persone destinatarie delle misure cautelari è stata arrestata in Albania grazie all’emissione di un Mandato di Cattura Internazionale.

Le province coinvolte e la dimensione internazionale

L’operazione non si è limitata alla sola provincia di Firenze, ma ha interessato altre 9 province italiane, a testimonianza della vasta rete criminale smantellata. Le indagini hanno inoltre evidenziato collegamenti con l’Olanda e la Svizzera, paesi da cui provenivano o verso cui erano dirette le sostanze stupefacenti. In particolare, la cocaina veniva importata dall’Olanda e successivamente esportata dalla Toscana verso la Svizzera, dove veniva immessa sul mercato locale. L’hashish, invece, seguiva la rotta inversa, dalla Svizzera all’Italia, per essere poi distribuito nelle piazze di spaccio toscane.

