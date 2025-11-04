Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto nella mattina di venerdì 31 ottobre in Firenze: un giovane di 25 anni è stato fermato in via dei Federighi per detenzione ai fini di spaccio di droghe sintetiche, dopo essere stato sorpreso dalle forze dell’ordine con un consistente quantitativo di sostanze illecite.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato il risultato di una collaborazione tra la Polizia di Stato e la Polizia Municipale di Firenze. Gli agenti del Commissariato di San Giovanni, del Commissariato di Rifredi Peretola e la Squadra Antidroga della Polizia Municipale hanno organizzato un servizio di osservazione riservato in via dei Federighi, a seguito di una segnalazione relativa a un soggetto sospettato di detenzione ai fini di spaccio di droghe sintetiche.

L’individuazione e il tentativo di fuga

Durante il servizio, gli agenti hanno notato il giovane arrivare a bordo di uno scooter nella zona segnalata. Alla vista delle forze dell’ordine, il sospettato ha tentato la fuga, cercando di disfarsi di un bilancino di precisione, che è stato prontamente recuperato dagli agenti. Il tentativo di allontanarsi non è però andato a buon fine: il giovane è stato raggiunto e sottoposto a controllo.

Il sequestro delle sostanze stupefacenti

Nel corso della perquisizione personale, gli agenti hanno trovato nella disponibilità del giovane, nascosto all’interno di un calzino, un sacchetto trasparente contenente 159 gr. di sostanza stupefacente del tipo MDMA. L’operazione è poi proseguita con una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del fermato, dove sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori quantitativi di sostanze illecite: 70 gr. circa di ketamina, 11 gr. circa di cocaina, 32 gr. circa di hashish, 105 gr. circa di MDMA e la somma di 450 €.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato associato presso la Casa Circondariale di Sollicciano, in attesa del rito di convalida che sarà celebrato nei prossimi giorni. Le accuse a suo carico riguardano la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento alle droghe sintetiche sequestrate durante l’operazione.

IPA