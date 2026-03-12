Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina aggravata e furto della Squadra Mobile di Firenze, che ha portato in carcere un cittadino algerino di 31 anni. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato accusato di aver partecipato a una rapina ai danni di un turista francese e di un furto avvenuto in estate. L’indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze e si è avvalsa di immagini di videosorveglianza e approfondimenti investigativi.

Le indagini e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile Fiorentina ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del cittadino algerino. L’operazione è stata il risultato di una complessa attività investigativa, avviata dopo i fatti avvenuti il 12 ottobre scorso in Borgo Pinti, nel centro storico di Firenze.

La rapina al turista francese

La sera del 12 ottobre, un cittadino francese è stato vittima di una rapina mentre si trovava in Borgo Pinti. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 31enne avrebbe seguito la vittima a bordo di un monopattino, pedinandola fino al momento propizio. In concorso con un complice, avrebbe poi garantito la fuga all’esecutore materiale della rapina, che si è impossessato di un orologio di lusso dal valore di circa 250.000 €.

Il furto in via de Servi

Gli approfondimenti della Squadra Mobile hanno permesso di attribuire al 31enne anche un furto avvenuto nel mese di agosto. In quell’occasione, l’uomo, insieme a un altro soggetto, avrebbe sottratto un borsello contenente circa 800 €, un telefono cellulare e altri effetti personali a un cliente seduto al tavolo di un ristorante in via de Servi, sempre a Firenze.

L’arresto e la custodia cautelare

Al termine delle indagini, il cittadino algerino è stato associato presso la casa circondariale di Sollicciano. L’uomo era già noto alle forze di polizia per precedenti reati. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita in seguito alla raccolta di prove e testimonianze, tra cui le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nelle zone interessate dai fatti.

Le indagini proseguono

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del processo. Al momento, il 31enne è assistito dalla presunzione di innocenza, e le accuse mosse nei suoi confronti saranno oggetto di verifica nelle sedi giudiziarie competenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il contesto e le reazioni

L’episodio di Firenze si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso i reati predatori che colpiscono cittadini e turisti nel centro storico. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’impegno nel contrastare fenomeni di rapina e furto, anche attraverso l’uso di tecnologie di videosorveglianza e il rafforzamento dei controlli nelle aree più sensibili della città.

