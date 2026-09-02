Firenze, picchia la madre per i soldi e le sfonda il portone: 46enne arrestato per maltrattamenti
Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Firenze per maltrattamenti e danneggiamento ai danni della madre, dopo ripetute richieste di denaro.
Un arresto per maltrattamenti e danneggiamento, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato avvenuto nella mattinata di lunedì 31 agosto a Firenze. Un uomo di 46 anni, già denunciato il giorno precedente per maltrattamenti nei confronti della madre, è stato fermato dopo essersi nuovamente presentato davanti all’abitazione della donna, danneggiando il portone di casa. L’uomo avrebbe agito per ottenere denaro dalla madre, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine.
- Paura per una madre a Firenze
- L’aggressione e i danni all’abitazione
- Il precedente episodio e le condizioni della vittima
- L’arresto e le misure adottate
- Il contesto e le indagini in corso
Paura per una madre a Firenze
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato di Firenze, l’episodio si è verificato nella mattinata di lunedì 31 agosto, quando le Volanti di via Zara sono intervenute a seguito di una segnalazione relativa a un uomo che stava danneggiando il portone di un’abitazione.
Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di maltrattamenti ai danni della madre, è stato individuato in strada in compagnia di due persone che, visibilmente agitate, hanno attirato l’attenzione degli agenti.
L’aggressione e i danni all’abitazione
Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 46enne si sarebbe presentato davanti alla porta dell’abitazione della madre, iniziando a suonare insistentemente il campanello.
Non ricevendo risposta, avrebbe colpito il portone con calci e pugni, danneggiando la maniglia. L’episodio si inserisce in un contesto di maltrattamenti e danneggiamenti che si sarebbero ripetuti nel tempo.
Il precedente episodio e le condizioni della vittima
Nella serata precedente, la madre dell’uomo era stata trasportata al pronto soccorso dopo essere stata strattonata e tirata a terra dal figlio. In seguito all’aggressione, la donna aveva urtato una vetrina, danneggiandone il vetro, e aveva riportato 7 giorni di prognosi.
Gli agenti hanno accertato che l’uomo avrebbe continuato a chiedere soldi alla madre e, in diverse occasioni, avrebbe danneggiato mobili, il portone di casa, l’ingresso del condominio e anche l’autovettura della donna.
L’arresto e le misure adottate
Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 46enne è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Sollicciano, in attesa della convalida della misura precautelare.
Le accuse a suo carico sono di maltrattamenti e danneggiamento. Si precisa che la responsabilità dell’indagato dovrà essere valutata nel corso del successivo processo, nel rispetto della presunzione di innocenza e delle garanzie previste dalla legge.
Il contesto e le indagini in corso
Le forze dell’ordine hanno sottolineato che le contestazioni sono formulate allo stato degli atti e saranno oggetto di verifica nelle competenti sedi giudiziarie. L’intervento tempestivo delle Volanti di via Zara ha permesso di evitare ulteriori conseguenze per la vittima e di assicurare l’indagato alla giustizia. L’episodio si inserisce in un quadro di maltrattamenti familiari che, purtroppo, continuano a rappresentare una delle principali emergenze di ordine pubblico.
Per ulteriori approfondimenti sulla vicenda e sugli sviluppi giudiziari, si rimanda alle prossime comunicazioni delle autorità competenti. L’arresto è avvenuto a Firenze.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.