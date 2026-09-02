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Un arresto per maltrattamenti e danneggiamento, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato avvenuto nella mattinata di lunedì 31 agosto a Firenze. Un uomo di 46 anni, già denunciato il giorno precedente per maltrattamenti nei confronti della madre, è stato fermato dopo essersi nuovamente presentato davanti all’abitazione della donna, danneggiando il portone di casa. L’uomo avrebbe agito per ottenere denaro dalla madre, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine.

Paura per una madre a Firenze

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato di Firenze, l’episodio si è verificato nella mattinata di lunedì 31 agosto, quando le Volanti di via Zara sono intervenute a seguito di una segnalazione relativa a un uomo che stava danneggiando il portone di un’abitazione.

Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di maltrattamenti ai danni della madre, è stato individuato in strada in compagnia di due persone che, visibilmente agitate, hanno attirato l’attenzione degli agenti.

L’aggressione e i danni all’abitazione

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 46enne si sarebbe presentato davanti alla porta dell’abitazione della madre, iniziando a suonare insistentemente il campanello.

Non ricevendo risposta, avrebbe colpito il portone con calci e pugni, danneggiando la maniglia. L’episodio si inserisce in un contesto di maltrattamenti e danneggiamenti che si sarebbero ripetuti nel tempo.

Il precedente episodio e le condizioni della vittima

Nella serata precedente, la madre dell’uomo era stata trasportata al pronto soccorso dopo essere stata strattonata e tirata a terra dal figlio. In seguito all’aggressione, la donna aveva urtato una vetrina, danneggiandone il vetro, e aveva riportato 7 giorni di prognosi.

Gli agenti hanno accertato che l’uomo avrebbe continuato a chiedere soldi alla madre e, in diverse occasioni, avrebbe danneggiato mobili, il portone di casa, l’ingresso del condominio e anche l’autovettura della donna.

L’arresto e le misure adottate

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 46enne è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Sollicciano, in attesa della convalida della misura precautelare.

Le accuse a suo carico sono di maltrattamenti e danneggiamento. Si precisa che la responsabilità dell’indagato dovrà essere valutata nel corso del successivo processo, nel rispetto della presunzione di innocenza e delle garanzie previste dalla legge.

Il contesto e le indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che le contestazioni sono formulate allo stato degli atti e saranno oggetto di verifica nelle competenti sedi giudiziarie. L’intervento tempestivo delle Volanti di via Zara ha permesso di evitare ulteriori conseguenze per la vittima e di assicurare l’indagato alla giustizia. L’episodio si inserisce in un quadro di maltrattamenti familiari che, purtroppo, continuano a rappresentare una delle principali emergenze di ordine pubblico.

Per ulteriori approfondimenti sulla vicenda e sugli sviluppi giudiziari, si rimanda alle prossime comunicazioni delle autorità competenti. L’arresto è avvenuto a Firenze.

IPA