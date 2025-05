Firenze, poliziotti controllano un cittadino e vengono picchiati dai suoi amici: 5 arresti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di cinque arresti il bilancio di un’operazione delle Volanti di via Zara a Firenze, dove cittadini marocchini sono stati fermati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto la sera del 29 maggio, quando gli agenti hanno notato un gruppo di persone in un giardino comunale e sono intervenuti per un controllo.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il 31enne del gruppo, alla vista degli agenti, ha tentato di fuggire, gettando un involucro contenente hashish del peso di circa 320 gr. Durante la perquisizione, sono stati trovati altri 19 gr di hashish e 400 euro in contanti nelle sue tasche.

Reazione violenta del gruppo

Gli altri componenti del gruppo, vedendo il loro amico fermato, hanno reagito con violenza contro gli agenti, cercando di liberarlo. Nonostante i tentativi, i quattro marocchini sono stati fermati grazie all’intervento di ulteriori operatori della Polizia di Stato.

Conseguenze e prossimi passi

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, i fermati compariranno per il rito direttissimo. Due poliziotti hanno riportato lesioni guaribili in 5 giorni, mentre un altro in 7 giorni. Si sottolinea che la responsabilità degli indagati sarà valutata nel corso del processo, essendo al momento presunti innocenti.

