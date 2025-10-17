Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina aggravata e ricettazione a Firenze. Un cittadino italiano di 45 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere dopo un colpo messo a segno lo scorso 19 agosto all’ufficio postale di Ugnano. L’uomo, travisato e armato di pistola, si era fatto consegnare 1.305 euro prima di fuggire su uno scooter rubato. L’arma, una pistola scacciacani, è stata sequestrata. L’operazione è stata resa possibile grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Firenze ha portato a termine una complessa attività investigativa che ha permesso di individuare il presunto autore di una rapina aggravata e di un episodio di ricettazione. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Firenze e si sono concluse con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 45 anni.

Il colpo all’ufficio postale di Ugnano

I fatti contestati risalgono al 19 agosto, quando l’uomo, con il volto coperto da un casco e uno scaldacollo, ha fatto irruzione nell’ufficio postale di Ugnano, in Piazza della Crezia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il sospettato avrebbe minacciato i dipendenti con una pistola, costringendoli a consegnare 1.305 euro in contanti. Dopo aver preso il denaro, il rapinatore si è dato alla fuga a bordo di uno scooter risultato essere provento di furto.

L’analisi delle telecamere e il sequestro dell’arma

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno passato al setaccio le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, sia interne che esterne all’ufficio postale. Grazie a questa attenta analisi, è stato possibile ricostruire la dinamica della rapina e attribuire la responsabilità al 45enne. Nel corso degli approfondimenti, la polizia ha rinvenuto e sequestrato la pistola utilizzata durante il colpo, risultata essere una pistola scacciacani.

