Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina aggravata a Firenze, dove un uomo di 47 anni è stato fermato dopo aver minacciato e derubato un cittadino malese della sua bicicletta. L’episodio si è verificato nella mattinata di mercoledì 13 maggio, durante un servizio straordinario di controllo del territorio.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato quando una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, impegnata in attività di controllo, è stata avvicinata da un uomo in Piazza Puccini. La vittima, un cittadino malese di 40 anni, ha raccontato agli agenti di essere stato appena vittima di una rapina mentre si recava a lavoro in via Baracca.

La dinamica della rapina

L’uomo ha riferito che, mentre percorreva via Baracca in sella alla sua bicicletta, è stato affrontato da un individuo che lo ha minacciato con un paio di tronchesi e ha dichiarato di avere con sé anche un coltello nascosto nel marsupio. Sotto la minaccia delle armi, il malese è stato costretto a consegnare la bicicletta, che il malvivente ha poi utilizzato per darsi alla fuga.

Le ricerche e l’arresto

Raccolte le descrizioni dettagliate sia dell’aggressore che della bicicletta, i poliziotti hanno immediatamente avviato le ricerche, accompagnati dalla stessa vittima. Il sospettato è stato individuato poco dopo in viale dell’Aeronautica, dove è stato prontamente fermato dagli agenti.

Il ritrovamento delle armi

Durante i controlli effettuati sul posto, gli agenti hanno perquisito il marsupio dell’uomo, trovando un paio di tronchesi e un coltello da cucina, strumenti che sarebbero stati utilizzati per minacciare la vittima e portare a termine la rapina.

Le conseguenze dell’arresto

Il 47enne è stato quindi portato alla Casa Circondariale di Sollicciano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Come previsto dalla legge, la responsabilità dell’indagato e la fondatezza delle accuse dovranno essere accertate nel corso del processo. Al momento, l’uomo è assistito dalla presunzione di innocenza e le contestazioni sono formulate allo stato degli atti, in attesa di verifica nelle sedi giudiziarie competenti.

IPA