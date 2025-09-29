Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto in abitazione è l’accusa a carico di un cittadino georgiano di 33 anni, arrestato dalla Polizia a Firenze nel pomeriggio del 26 settembre. L’uomo è stato sorpreso all’interno di un appartamento mentre cercava di rubare oggetti di valore. L’intervento è stato reso possibile grazie alla tempestiva segnalazione della proprietaria, che ha permesso agli agenti di cogliere il ladro in flagranza di reato.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 26 settembre in Via del Ponte alle Mosse, nel quartiere di Firenze. Gli agenti delle Volanti di Via Zara sono intervenuti dopo aver ricevuto una chiamata d’emergenza da parte di una donna che, rientrando nella propria abitazione, ha trovato un uomo sconosciuto intento a rovistare nei cassetti della camera da letto.

L’intervento della Polizia e l’arresto

La segnalazione della proprietaria ha permesso agli operatori di volante di intervenire con rapidità. Una volta entrati nell’appartamento, gli agenti hanno sorpreso il 33enne georgiano mentre era ancora intento a cercare oggetti di valore nei cassetti della camera da letto. L’uomo è stato immediatamente bloccato e identificato.

Il materiale sequestrato

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato sulla persona dell’arrestato 2 orologi, un grimaldello artigianale, uno scalpello di circa 25 cm e, nascosto all’interno del giubbotto, un foglio plastificato piegato a metà. Tutti questi oggetti sono stati sottoposti a sequestro. La refurtiva, ovvero gli orologi, è stata restituita alla legittima proprietaria.

Le accuse e i precedenti

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per vari precedenti specifici legati a reati contro il patrimonio, è stato arrestato per furto in abitazione e denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Dopo le formalità di rito, il 33enne è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura locale, in attesa della convalida della misura precautelare da parte dell’Autorità Giudiziaria.

IPA