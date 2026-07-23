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Un arresto e una denuncia per falsa attestazione a Firenze, dove un uomo di 42 anni è stato fermato dopo un furto in un supermercato. L’uomo, già destinatario di un ordine di carcerazione per reati legati agli stupefacenti e alla spendita di banconote false, ha tentato di eludere il controllo fornendo false generalità.

Intervento della Polizia in via Erbosa

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella serata di martedì 21 luglio le Volanti di via Zara sono intervenute in via Erbosa a seguito della segnalazione di un furto consumato presso un supermercato. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato e fermato il presunto autore, un uomo di 42 anni privo di documenti.

Falsa identità e ordine di carcerazione

Durante il controllo, l’uomo ha dichiarato delle generalità che, dopo le verifiche degli agenti, sono risultate essere false. Gli approfondimenti hanno permesso di accertare la vera identità del soggetto, su cui pendeva un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva. Il provvedimento era stato emesso nel 2024 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli per reati in materia di stupefacenti e spendita di banconote false.

Motivazioni e ammissioni dell’arrestato

L’uomo ha ammesso agli operatori di essere consapevole della pena ancora da scontare e di aver fornito un’identità diversa proprio per evitare l’arresto. Questa dichiarazione è stata raccolta dagli agenti durante le procedure di identificazione e formalizzazione dell’arresto.

Traduzione in carcere e denuncia

Al termine delle formalità di rito, il 42enne è stato condotto presso la casa circondariale di Sollicciano per dare esecuzione al provvedimento restrittivo. Contestualmente, è stato denunciato per falsa attestazione a Pubblico Ufficiale sulla propria identità personale.

IPA