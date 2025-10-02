Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due fermi per estorsione della Polizia di Stato avvenuto nella notte del 30 settembre nei pressi della stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Un giovane di 28 anni ha denunciato il furto del proprio cellulare, che gli sarebbe stato restituito solo dietro pagamento di 50 euro. Gli agenti, già presenti in zona, hanno individuato e fermato i presunti responsabili, trovando il telefono in possesso di uno di loro. L’operazione si è svolta a Firenze, dove la collaborazione tra la vittima, il suo datore di lavoro e le forze dell’ordine ha permesso di bloccare i sospetti e recuperare la refurtiva.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta nella notte del 30 settembre. La vittima, un cittadino di 28 anni, ha riferito agli agenti di essere stato derubato del proprio telefono cellulare nei pressi della stazione di Santa Maria Novella. Poco dopo il furto, il giovane avrebbe ricevuto una richiesta di denaro per riavere indietro il dispositivo: i presunti autori del gesto avrebbero chiesto la somma di 50 euro come condizione per la restituzione.

Il ruolo decisivo del datore di lavoro

Fondamentale si è rivelato l’intervento del datore di lavoro della vittima, che ha cercato di aiutare il proprio dipendente. Utilizzando un servizio di messaggistica istantanea, il datore di lavoro è riuscito a mettersi in contatto con i presunti responsabili del furto e della successiva estorsione. Gli interlocutori hanno fornito indicazioni precise per un incontro, fissato proprio nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, luogo dove si era consumato il primo episodio.

L’intervento della Polizia e il ritrovamento del cellulare

Gli agenti della Polizia di Stato, già presenti in zona per attività di controllo, sono stati informati della situazione e hanno monitorato l’area indicata per l’appuntamento. Poco dopo, hanno individuato due soggetti che corrispondevano alla descrizione fornita dalla vittima e dal suo datore di lavoro. Durante i controlli, uno dei due, un uomo di 29 anni, è stato trovato in possesso del cellulare rubato. Entrambi sono stati immediatamente fermati e condotti presso le camere di sicurezza della Questura, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le misure adottate e la posizione degli indagati

I due uomini sono stati sottoposti a una misura precautelare e sono comparsi davanti al giudice per la convalida del provvedimento. Come previsto dalla normativa vigente, la loro posizione dovrà essere valutata nel corso del successivo processo. Al momento, i soggetti sono assistiti dalla presunzione di innocenza e le accuse di furto ed estorsione dovranno essere confermate nelle sedi giudiziarie competenti, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 188/2021.

